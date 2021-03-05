Гороскоп на пятницу 5 марта для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Фото: kolobok.ua
Большую часть этого
дня вам придется посвятить организационной работе: налаживанию связей,
подготовке материальной базы. Многим удастся сделать это быстро и легко.
Телец
Напряженный, тщательный и кропотливый труд в течение дня может
значительно ослабить ваше самочувствие. Эта ситуация осложнится общим
неблагоприятным фоном общественной жизни.
Близнецы
День пройдет под знаком интуитивной работы, подкрепляемой верными
действиями. Рекомендуется снизить активность и разобраться в своих мыслях и
чувствах.
Рак
День символизирует успех во всех делах, преодоление сомнений. Вы
будете способны с честью выйти из самых запутанных ситуаций.
Лев
День благоприятен для крупных приобретений, проведения
праздничных мероприятий, организации концертов и выставок, творческих
встреч.
Дева
Многим Девам посчастливится сотрудничать с людьми, способностями
и успехами которых они давно восхищались. Однако все ваши таланты и способности
реализуются только при условии готовности к конкретной работе.
Весы
Не стоит совершать необдуманных поступков, особенно касающихся
денег. Не исключено, что на вашем здоровье отразятся усталость и перенапряжение
предыдущих дней. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу
пользу, если вы проявите терпение.
Скорпион
Вам сегодня будет сложно разобраться в двойственной ситуации.
Вероятны резкие смены настроения. В этот день не рекомендуется решать важные
вопросы, работать с важными документами.
Стрелец
День благоприятен для занятий спортом и для любой физической
работы. Постарайтесь сдерживать свои эмоции. Помните, что нельзя дважды войти в
одну и ту же воду. Излишняя впечатлительность м
Козерог
Постарайтесь сдерживать свои эмоции. Будьте снисходительны и
благоразумны. Добрые советы близких не принесут вам вреда. День неблагоприятен
для крупных покупок и приобретения недвижимости.
Водолей
Нельзя отказывать в помощи окружающим. Счастливыми окажутся те
представители данного знака, которые найдут дело жизни, посвященное служению
прогрессивной и гуманной цели.
Рыбы
В первой половине дня неблагоприятное время для рискованных
финансовых операций. Воздержитесь в это время от заключения сделок.
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