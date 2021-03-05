Гороскоп на пятницу 5 марта для каждого знака Зодиака

Овен

Фото: kolobok.ua

Большую часть этого дня вам придется посвятить организационной работе: налаживанию связей, подготовке материальной базы. Многим удастся сделать это быстро и легко.

Телец

Напряженный, тщательный и кропотливый труд в течение дня может значительно ослабить ваше самочувствие. Эта ситуация осложнится общим неблагоприятным фоном общественной жизни.

Близнецы

День пройдет под знаком интуитивной работы, подкрепляемой верными действиями. Рекомендуется снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах.

Рак

День символизирует успех во всех делах, преодоление сомнений. Вы будете способны с честью выйти из самых запутанных ситуаций.

Лев

День благоприятен для крупных приобретений, проведения праздничных мероприятий, организации концертов и выставок, творческих встреч.

Дева

Многим Девам посчастливится сотрудничать с людьми, способностями и успехами которых они давно восхищались. Однако все ваши таланты и способности реализуются только при условии готовности к конкретной работе.

Весы

Не стоит совершать необдуманных поступков, особенно касающихся денег. Не исключено, что на вашем здоровье отразятся усталость и перенапряжение предыдущих дней. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы проявите терпение.

Скорпион

Вам сегодня будет сложно разобраться в двойственной ситуации. Вероятны резкие смены настроения. В этот день не рекомендуется решать важные вопросы, работать с важными документами.

Стрелец

День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. Постарайтесь сдерживать свои эмоции. Помните, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Излишняя впечатлительность м

Козерог

Постарайтесь сдерживать свои эмоции. Будьте снисходительны и благоразумны. Добрые советы близких не принесут вам вреда. День неблагоприятен для крупных покупок и приобретения недвижимости.

Водолей

Нельзя отказывать в помощи окружающим. Счастливыми окажутся те представители данного знака, которые найдут дело жизни, посвященное служению прогрессивной и гуманной цели.

Рыбы

В первой половине дня неблагоприятное время для рискованных финансовых операций. Воздержитесь в это время от заключения сделок.

Напомним, з везды предупреждают вас о том, что чрезмерная чувствительность и доверчивость могут стать причиной многих страданий.

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