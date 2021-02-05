Гороскоп на пятницу 5 февраля для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Есть люди, которые захотят вас втянуть в сомнительные проекты или скандалы, которые выйдут вам боком. Если день тяжелый, старайтесь не расстраиваться.

Телец

Малознакомые проекты покажутся сложными, но это только на первый взгляд. Смело беритесь за работу. Вечер может принести положительные эмоции, не отказывайтесь от свиданий.

Близнецы

Если будет сложно, смело обращайтесь к своим друзьям: они помогут поддержать вас, и вы сможете вместе решить проблему.

Рак

Недоброжелатели попытаются плести интриги и делать гадости за вашей спиной. Старайтесь не обращать внимание, но и не давайте пишу для сплетен.

Лев

Появятся дела, которые будут требовать вашего внимания и усилий. Старайтесь держать все в руках, иначе можете потерять деньги.

Дева

Переберите вещи и старый шкаф – это поможет вам отвлечься от проблем и найти решения в ситуации, которая сложилась вокруг вас.

Весы

Старайтесь приложить усилие на работе: будьте активным, смело предлагайте идеи.

Скорпион

Сегодня может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Если вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь.

Стрелец

Если хотите завязать отношения с понравившимся человеком, берите инициативу в свои руки.

Козерог

Старайтесь не опускать руки при появлении проблем: найти позитивные эмоции в любящих вас людей.

Водолей

Уделите время для своего здоровья: старайтесь придерживаться диеты, больше спать и бывать на свежем воздухе.

Рыбы

Этот день благоприятен для учебы, для встреч со старыми друзьями, одноклассниками и для расширения кругозора.

Напомним, в озможно, представится шанс улучшить материальное положение, либо продвинуться вверх по карьерной лестнице.

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