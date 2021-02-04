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Гороскоп на четверг 4 февраля

Возможно, представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться вверх по карьерной лестнице

сегодня, 06:19
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на четверг 4 февраля для каждого знака Зодиака

Гороскоп на четверг 4 февраля

Фото: kolobok.ua

Овен

Постарайтесь  распланировать так свой день, чтобы  вас окружали  родные и  близкие вам люди. Вам просто необходима поддержка.

Телец

Ваше трудолюбие и старательность добиться результата может принести свои плоды. Старайтесь  не вступать в конфликт  на работе, для вас может закончиться конфликтом и ссорами.

Близнецы

Если вы решили начать новую жизнь или  перейти на  новую работу – не бойтесь трудностей, звезды на вашей стороне, у вас все получится.

Рак

Хороший день для рутинной и спокойной работы. Если вы хотели  подтянуть дела – сегодня как раз  такой день для вас. Вторая половина дня располагает для  прогулок на свежем воздухе.

Лев

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье и не откладывать в долгий ящик звонок врачу. Неплохой день для  генеральной уборки дома.

Дева

У вас много энергии и сейчас любая работа вам будет  по плечу. Хорошо дела пойдут и в финансовом плане.

Весы

Возможно, представится шанс улучшить материальное положение либо продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Скорпион

Сейчас нужно соблюдать особую осторожность при работе с горячими и острыми предметами – есть вероятность получить травму.

Стрелец

Звезды рекомендуют вам отдохнуть, заняться своим здоровьем. Хороший день также для  решения текущих вопросов.

Козерог

Вам грозит переутомление, постарайтесь ответственно подходить к  нагрузкам и не переутомляться.

Водолей

Успех  будет идти вам в руки, если вы будете проявлять настойчивость в делах.

Рыбы

Абсолютно во всех делах нужно проявлять ответственность.

Напомним, 2 февраля постарайтесь не реагировать на критику со стороны окружающих и не стесняйтесь открыто говорить о своих желаниях.

 


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Источник: https://mixnews.lv/
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