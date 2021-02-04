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Ольга Чародий
Гороскоп на четверг 4 февраля для каждого знака Зодиака
Фото: kolobok.ua
Овен
Постарайтесь
распланировать так свой день, чтобы
вас окружали родные и близкие вам люди. Вам просто необходима поддержка.
Телец
Ваше трудолюбие и старательность добиться результата может
принести свои плоды. Старайтесь не
вступать в конфликт на работе, для вас может закончиться конфликтом и ссорами.
Близнецы
Если вы решили начать новую жизнь или перейти на
новую работу – не бойтесь трудностей, звезды на вашей стороне, у вас все
получится.
Рак
Хороший день для рутинной и спокойной работы. Если вы
хотели подтянуть дела – сегодня как
раз такой день для вас. Вторая половина
дня располагает для прогулок на свежем
воздухе.
Лев
Вам стоит обратить внимание на свое здоровье и не откладывать
в долгий ящик звонок врачу. Неплохой день для
генеральной уборки дома.
Дева
У вас много энергии и сейчас любая работа вам будет по плечу. Хорошо дела пойдут и в финансовом
плане.
Весы
Возможно, представится шанс улучшить материальное положение
либо продвинуться вверх по карьерной лестнице.
Скорпион
Сейчас нужно соблюдать особую осторожность при работе с
горячими и острыми предметами – есть вероятность получить травму.
Стрелец
Звезды рекомендуют вам отдохнуть, заняться своим здоровьем.
Хороший день также для решения текущих
вопросов.
Козерог
Вам грозит переутомление, постарайтесь ответственно подходить
к нагрузкам и не переутомляться.
Водолей
Успех будет идти вам в
руки, если вы будете проявлять настойчивость в делах.
Рыбы
Абсолютно во всех делах нужно проявлять ответственность.
Напомним, 2 февраля постарайтесь не реагировать на критику со стороны окружающих и не стесняйтесь открыто говорить о своих желаниях.
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