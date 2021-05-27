Гороскоп на четверг, 27 мая для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

День благоприятен для деловых контактов или эмоциональных привязанностей. Вероятно известие или событие, которое заставит серьезно задуматься над проблемами личной жизни.

Телец

Весьма вероятно, что женщин-Тельцов ждет новое кратковременное увлечение. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни. Мужчинам-Тельцам придется активно отстаивать свои жизненные принципы.

Близнецы

Расположение звезд по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Стремление успеть везде или решить все дела сразу может привести к ошибкам или нервным перегрузкам.

Рак

Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, особенно у лиц пожилого возраста. Не исключено, что проблемы в личной жизни заставят принять жесткое решение или побудят к решительным действиям.

Лев

Звезды не исключают появления на вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами, предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Дева

Сегодня не следует переоценивать свои силы и возможности, а также уповать на удачу. Звезды указывают, что выгода от любых предложений окажется иллюзорной, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье.

Весы

Не отказывайтесь от помощи окружающих – сегодня вам полезны совместная работа и коллективные мероприятия. Внимательно относитесь близким. Вероятны разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений.

Скорпион

Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание собственному здоровью или здоровью близких людей. Неблагоприятное расположение планет определит резкие перемены настроения, эмоциональные срывы или болезнь.

Стрелец

Тяжелый и опасный день, связанный с нравственной чистотой избавления от чужих мыслей. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, – многое зависит не только от вас.

Козерог

Благоприятный день. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, интуиция. Занятия творчеством или любимое увлечение могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя.

Водолей

Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Вероятно появление на горизонте прежних поклонников.

Рыбы

Благоприятный день, особенно для мужчин-Рыб. Они смогут привлечь к делу активных партнеров или отыскать новых союзников. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты. Вероятно новое романтическое увлечение, однако честолюбие или ложная скромность не позволят проявить глубину чувств или серьезность намерений.

Напомним, возможны неудачи в профессиональной деятельности, некоторая депрессия, пессимизм. Вполне вероятно, что упадок жизненных сил заставит вас заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности.

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