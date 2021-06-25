Гороскоп на пятницу, 25 июня, для каждого знака Зодиака

Остался последний будний рывок перед очередными затяжными выходными. Как пройдет этот день для представителей разных знаков Зодиака, сообщает "МиксНьюз".

Гороскоп на 25 июня 2021 года. Фото: "МиксНьюз"

Овен

Будьте осторожны: сегодня многие захотят вас обмануть или наобещать лишнего. Также существует высокий риск нарваться от других на незаслуженную грубость. Сегодня вы будете побежденным в любом конфликте. Поэтому обратите внимание на необходимые дела или посвятите день спорту.

Телец

Пятница может пройти неожиданно, так что вам понадобятся стойкость духа и стрессоустойчивость. По возможности попробуйте избежать любых споров. Пресекайте на корню распространение слухов и сплетен. По окончанию работы лучше поскорее вернуться домой, не совершая длительных одиночных прогулок.

Близнецы

Сегодня вас разом покинут все жизненные силы. Это может привести к проблемам в семье или ссорах с друзьями. В личной жизни вероятны недоразумения из-за недостаточного доверия (или — наоборот — слишком большой открытости).

Рак

Представителям этого знака Зодиака, особенно женского пола, сегодня может ждать повышение на работе. Зато могут появиться проблемы в личной жизни — в т.ч. из-за ревности. Звезды утверждают, что сны, которые увидели ночью, были вещими и могут скоро воплотиться в жизнь.

Лев

Пятница пройдет напряженно, вероятно, даже противоречиво. Будьте готовы получить некую новость, которая заставит вас поменять свои планы и даже приоритеты. Женщины-Львы могут готовиться к неожиданной, но весьма интересной встречи.

Дева

В целом пятница должна пройти удачно, однако только не для тех Дев, которые задействованы в сфере торговли. Вероятно, ваши финансы могут понести дополнительные проблемы, а вы сами — столкнуться с неожиданными трудностями. Попробуйте избежать ненужного риска при выполнении замыслов.

Весы

Для вас пятница пройдет весьма удачно: сможете достойно противостоять недругам, улучшите свое финансовое благосостояние, а также на высшем уровне организуете любые поездки или дела, связанные с новыми знакомыми. Отлично должны пройти встречи с политиками или общественными активистами. Если вы давно хотите заняться политикой, лучший день для этого настал.

Скорпион

Пятница может оказаться весьма противоречивой и напряженной. Вероятно, вам могут принести неприятные новости. Мужчинам-Скорпионам стоит готовиться к вероятным финансовым потерям. Женщины, родившиеся под этим знаком, могут сегодня разочароваться или обидеться на своего нового избранника.

Стрелец

Сегодня соседи или дальние родственники способны добавить вам ненужных проблем. Однако ваше умение парировать в спорах поможет все решить в вашу пользу. Вечер проведите так, как захочется только вам: лучше в полном одиночестве и расслаблении. Вам необходимо восстановить баланс спокойствия.

Козерог

Пятница, вероятно, станет весьма тяжелым днем для вас, если не сказать опасным. При возможности, избавьтесь от всех ненужных связей. Вероятно, вас заставят пересмотреть отношение к кому-то из близких людей или даже к собственному характеру.

Водолей

На любые негативные моменты лучше не обращать внимания. Проведите пятницу в свое удовольствие. Рекомендуется заняться спортивными упражнениями или активным отдыхом, организовать приятное общение. В ближнем окружении может завестись недруг, так что будьте предельно внимательны.

Рыбы

Лучше всего в пятницу будет уделить внимание вопросам здоровья — как своего, так и самых близких. Не исключено, что вы столкнетесь с резкими переменами в настроении или даже эмоциональным срывом. Держите чувства под контролем. Сегодня вы можете допустить ошибку на работе — не по своей вине.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, кому из знаков Зодиака уже в этом июле должна улыбнуться финансовая удача.

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