Гороскоп на пятницу 25 декабря

Овен

ФОТО: Из открытых источников

Если вы чувствуете, что вам нужны помощники, берите к себе в подмастерье учеников. Если у вас будет чувство, что вы много работаете, а мало отдачи, постарайтесь перевести дух, отдохните от работы.

Телец

Все, что вы планировали в этот день, у вас получится реализовать.

Близнецы

Если вам сложно найти общий язык с любимым человеком, откройте свою записную книжку, найдите телефон друзей — позвоните, назначьте встречу. Вам нужна перезагрузка в хорошей компании.

Рак

Больше балуйте себя и своего любимого человека. Не забывайте, впереди праздники и нужно отдохнуть перед рабочим годом.

Лев

В этот день ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы из искры не разгорелось пламя.

Дева

Хороший день для совместного проведения с любимым человеком.

Весы

Нужно пересмотреть свои установки в отношении здоровья.

Скорпион

Посвятите свое время отдыху, не нагружайте себя лишними проблемами. Год был тяжелый, думайте о новогодних праздниках.

Стрелец

Вы с упорством добивались своих целей и работали над проектами целый год. Сделайте перезагрузку для своего здоровья.

Козерог

Постарайтесь не ругаться со своим любимым человеком, хороший день выехать в город, погулять.

Водолей

Может представиться возможность попробовать себя в новой роли, и вы удачно справитесь с поставленной задачей.

Рыбы

Многие дела будут срываться по независящим от вас причинам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 декабря день не будут отличаться большим разнообразием.



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