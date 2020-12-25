Гороскоп на пятницу 25 декабря

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Ольга Чародий
ФОТО: Из открытых источников
Если вы чувствуете, что вам нужны помощники, берите к себе в подмастерье учеников. Если у вас будет чувство, что вы много работаете, а мало отдачи, постарайтесь перевести дух, отдохните от работы.
Телец
Все, что вы планировали в этот день, у вас получится реализовать.
Близнецы
Если вам сложно найти общий язык с любимым человеком, откройте свою записную книжку, найдите телефон друзей — позвоните, назначьте встречу. Вам нужна перезагрузка в хорошей компании.
Рак
Больше балуйте себя и своего любимого человека. Не забывайте, впереди праздники и нужно отдохнуть перед рабочим годом.
Лев
В этот день ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы из искры не разгорелось пламя.
Дева
Хороший день для совместного проведения с любимым человеком.
Весы
Нужно пересмотреть свои установки в отношении здоровья.
Скорпион
Посвятите свое время отдыху, не нагружайте себя лишними проблемами. Год был тяжелый, думайте о новогодних праздниках.
Стрелец
Вы с упорством добивались своих целей и работали над проектами целый год. Сделайте перезагрузку для своего здоровья.
Козерог
Постарайтесь не ругаться со своим любимым человеком, хороший день выехать в город, погулять.
Водолей
Может представиться возможность попробовать себя в новой роли, и вы удачно справитесь с поставленной задачей.
Рыбы
Многие дела будут срываться по независящим от вас причинам.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 декабря день не будут отличаться большим разнообразием.
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