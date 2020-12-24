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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на четверг 24 декабря для каждого знака Зодиака
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Гороскоп на четверг 24 декабря для каждого знака Зодиака

Сейчас вам может показаться, что жизнь вокруг остановилась. День не будут отличаться большим разнообразием. Но это не повод впадать в спячку

сегодня, 06:12
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на четверг 24 декабря для каждого знака Зодиака

Гороскоп на четверг 24 декабря для каждого знака Зодиака

ФОТО: Из открытых источников

Овен

Постарайтесь  обстрагиваться  от плохих мыслей и настроиться  на  хорошее, иначе вы можете испортить себе  день.

 Телец

Вы почувствуете  усиленное внимание к вам со стороны  окружающих, но вы, по всей видимости, к этому привыкли и всегда  отзывались на просьбы  о помощи. Не очень  хороший день  для игнорирования своего  любимого человека.

 Близнецы

Не рубите с плеча, и не отказывайте сразу в новом проекте или новой  работе. Подумайте  несколько раз, нежели дать  ответ.

 Рак

Не  пейте алкогольных напитков, они с вами могут сыграть плохую  шутку. Не очень хороший день для ссор.

Лев

Организуйте встречу с друзьями – вам нужны положительные эмоции. Или начните планировать поездку  на новый год, пусть вас окружает только хорошее в этот  день.

Дева

Обратите внимание на свое здоровье. Даже если самое обычное  недомогание – повод  срочно  обратится к врачу.

Весы

День не будут отличаться большим разнообразием. Но это не повод впадать в спячку.

Скорпион

Не избегайте встреч со старыми  знакомыми, вам могут помочь  давние друзья в  работе.

Стрелец

 Старайтесь больше времени проводить со своим любимым человеком. От общения вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.

 Козерог

Проведите этот день  дома, в  кругу своей семьи.

Водолей

Немало приятных минут доставят люди, которые дороги вашему сердцу.

Рыбы

В этот день вам удастся решить довольно серьезные вопросы, и вы останетесь довольны и собой, и проделанной работой.

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 23 декабря нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым

 


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Источник: https://mixnews.lv/
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