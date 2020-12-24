Гороскоп на четверг 24 декабря для каждого знака Зодиака

ФОТО: Из открытых источников

Овен

Постарайтесь обстрагиваться от плохих мыслей и настроиться на хорошее, иначе вы можете испортить себе день.

Телец

Вы почувствуете усиленное внимание к вам со стороны окружающих, но вы, по всей видимости, к этому привыкли и всегда отзывались на просьбы о помощи. Не очень хороший день для игнорирования своего любимого человека.

Близнецы

Не рубите с плеча, и не отказывайте сразу в новом проекте или новой работе. Подумайте несколько раз, нежели дать ответ.

Рак

Не пейте алкогольных напитков, они с вами могут сыграть плохую шутку. Не очень хороший день для ссор.

Лев

Организуйте встречу с друзьями – вам нужны положительные эмоции. Или начните планировать поездку на новый год, пусть вас окружает только хорошее в этот день.

Дева

Обратите внимание на свое здоровье. Даже если самое обычное недомогание – повод срочно обратится к врачу.

Весы

День не будут отличаться большим разнообразием. Но это не повод впадать в спячку.

Скорпион

Не избегайте встреч со старыми знакомыми, вам могут помочь давние друзья в работе.

Стрелец

Старайтесь больше времени проводить со своим любимым человеком. От общения вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.

Козерог

Проведите этот день дома, в кругу своей семьи.

Водолей



Немало приятных минут доставят люди, которые дороги вашему сердцу.

Рыбы

В этот день вам удастся решить довольно серьезные вопросы, и вы останетесь довольны и собой, и проделанной работой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 23 декабря нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым

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