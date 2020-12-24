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Ольга Чародий
Гороскоп на четверг 24 декабря для каждого знака
Зодиака
ФОТО: Из открытых источников
Овен
Постарайтесь обстрагиваться от плохих мыслей и настроиться на
хорошее, иначе вы можете испортить себе
день.
Вы почувствуете
усиленное внимание к вам со стороны
окружающих, но вы, по всей видимости, к этому привыкли и
всегда отзывались на просьбы о помощи. Не очень хороший день для игнорирования своего любимого человека.
Близнецы
Не рубите с плеча, и не отказывайте сразу в новом проекте или новой работе. Подумайте несколько раз, нежели дать ответ.
Не пейте
алкогольных напитков, они с вами могут сыграть плохую шутку. Не очень хороший день для ссор.
Лев
Организуйте встречу с друзьями – вам нужны
положительные эмоции. Или начните
планировать поездку на новый год, пусть
вас окружает только хорошее в этот день.
Дева
Обратите внимание на свое здоровье. Даже если самое обычное
недомогание – повод срочно обратится к врачу.
Весы
День не будут
отличаться большим разнообразием. Но это не повод впадать в спячку.
Скорпион
Не избегайте встреч со старыми знакомыми, вам могут помочь давние друзья в работе.
Стрелец
Проведите этот день
дома, в кругу своей семьи.
Водолей
Немало приятных минут доставят люди, которые дороги
вашему сердцу.
Рыбы
В этот день вам удастся решить довольно серьезные
вопросы, и вы останетесь довольны и собой, и проделанной работой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 23 декабря нужно быть особенно осторожными по отношению к новым знакомым
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