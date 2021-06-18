Гороскоп на пятницу, 18 июня, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Позаботьтесь о здоровье: следите за давлением, откажитесь от алкоголя и прочих излишеств, берегите силы и нервы — и все будет в полном порядке. Если чувствуете, что не справляетесь с лавиной дел, возьмите небольшой отпуск: потом вы все уладите без лишних жертв.

Телец

Вы ощущаете колоссальный прилив энергии, и кажется, будто можно горы свернуть. Что ж, так и есть. Но прежде чем решитесь покорять мир, хорошенько подумайте: сила — хорошо, а ум — лучше.

Близнецы

Отложите принятие важных решений, особенно если они касаются будущего вашей семьи. Лучше не подписывать важные документы, не покупать слишком дорогие туристические путевки.

Рак

Великолепный день — за что такое счастье? Не спрашивайте! Просто принимайте с благодарностью подарки судьбы и не ищите подвоха: иногда фортуна улыбается безо всякой причины — может, у нее настроение хорошее.

Лев

Возможно новое знакомство, которое позволит женщинам-Львам взглянуть на ситуацию с иной точки зрения. Однако строгость в соблюдении внешних приличий может вызвать некоторое недоумение и стать причиной ссоры. Гороскоп на сегодня предсказывает рост популярности и авторитета мужчин-Львов.

Дева

Вероятно, сегодня женщины-Девы будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение, однако скорее всего партнер не будет соответствовать вашим представлениям об идеале. Мужчинам-Девам звезды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу или отдых среди единомышленников.

Весы

Сложный день. Взаимопонимание почти отсутствует, поэтому переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Возможны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами.

Скорпион

Сегодня в любых делах и намерениях опирайтесь на помощь и советы близких людей. Проявите решительность в достижении цели. Вероятно некоторое ухудшение самочувствия. Сегодня любое заболевание будет иметь длительный, затяжной характер.

Стрелец

Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако вероятное ухудшение самочувствия или неприятное известие потребует от вас большой собранности. Возможны осложнения в отношениях с близким человеком. Не следует торопить события или прерывать дипломатические отношения – пустите все на самотек, интуиция подскажет нужное решение.

Козерог

Сегодня вам скорее всего посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Звезды благоприятствуют творческим исканиям, нестандартному подходу к любым делам. Хороший день для завершения начатых дел, ремонта или благоустройства квартиры.

Водолей

Деловая активность и потрясающая работоспособность должны принести ожидаемые результаты, однако ваш жизненный потенциал находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют рисковать или заниматься покупками.

Рыбы

В этот день весьма вероятны ностальгические настроения: возникновение сильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми, возобновить прерванные отношения. Не исключено, что мысли многих Рыб будут витать в облаках, а желания – подталкивать к опрометчивым поступкам.

Напомним, н естабильная ситуация с наличными и безналичными средствами. Проявляйте силу воли и контроль над желаниями, это не лучшее время, чтобы брать взаймы. Внимание финансовым документам.

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