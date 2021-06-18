Гороскоп на пятницу, 18 июня, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Позаботьтесь о здоровье: следите за давлением, откажитесь от
алкоголя и прочих излишеств, берегите силы и нервы — и все будет в полном
порядке. Если чувствуете, что не справляетесь с лавиной дел, возьмите небольшой
отпуск: потом вы все уладите без лишних жертв.
Телец
Вы ощущаете колоссальный прилив энергии, и кажется, будто можно
горы свернуть. Что ж, так и есть. Но прежде чем решитесь покорять мир,
хорошенько подумайте: сила — хорошо, а ум — лучше.
Близнецы
Отложите принятие важных решений, особенно если они касаются
будущего вашей семьи. Лучше не подписывать важные документы, не покупать
слишком дорогие туристические путевки.
Рак
Великолепный день — за что такое счастье? Не спрашивайте! Просто
принимайте с благодарностью подарки судьбы и не ищите подвоха: иногда фортуна
улыбается безо всякой причины — может, у нее настроение хорошее.
Лев
Возможно новое знакомство, которое позволит женщинам-Львам
взглянуть на ситуацию с иной точки зрения. Однако строгость в соблюдении
внешних приличий может вызвать некоторое недоумение и стать причиной ссоры.
Гороскоп на сегодня предсказывает рост популярности и авторитета
мужчин-Львов.
Дева
Вероятно, сегодня женщины-Девы будут испытывать на себе
пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение, однако скорее всего
партнер не будет соответствовать вашим представлениям об идеале. Мужчинам-Девам
звезды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу
или отдых среди единомышленников.
Весы
Сложный день. Взаимопонимание почти отсутствует, поэтому
переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых
результатов. Возможны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними
хлопотами.
Скорпион
Сегодня в любых делах и намерениях опирайтесь на помощь и советы
близких людей. Проявите решительность в достижении цели. Вероятно некоторое
ухудшение самочувствия. Сегодня любое заболевание будет иметь длительный,
затяжной характер.
Стрелец
Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако вероятное
ухудшение самочувствия или неприятное известие потребует от вас большой
собранности. Возможны осложнения в отношениях с близким человеком. Не следует
торопить события или прерывать дипломатические отношения – пустите все на
самотек, интуиция подскажет нужное решение.
Козерог
Сегодня вам скорее всего посчастливится решить некоторые
проблемы в личной жизни. Звезды благоприятствуют творческим исканиям,
нестандартному подходу к любым делам. Хороший день для завершения начатых дел,
ремонта или благоустройства квартиры.
Водолей
Деловая активность и потрясающая работоспособность должны
принести ожидаемые результаты, однако ваш жизненный потенциал находится в
нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют рисковать или заниматься
покупками.
Рыбы
В этот день весьма вероятны ностальгические настроения:
возникновение сильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми,
возобновить прерванные отношения. Не исключено, что мысли многих Рыб будут витать
в облаках, а желания – подталкивать к опрометчивым поступкам.
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