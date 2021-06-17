Гороскоп на четверг, 17 июня, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Нестабильная ситуация с наличными и безналичными средствами. Проявляйте силу воли и контроль над желаниями, это не лучшее время, чтобы брать взаймы. Внимание финансовым документам!

Телец

Женщинам-Тельцам сегодня предстоит свидание. Звезды предупреждают, что строгость в соблюдении внешних приличий, граничащая с ханжеством, может оттолкнуть спутника. Замкнутость и некоторая холодность в общении приведет мужчин-Тельцов к негативным изменениям в личной жизни.

Близнецы

Сегодня лучше заниматься только привычными делами, не требующими активных действий и неоправданного риска. Не стоит принимать важных решений, которые повлекут негативные последствия. Вам предстоит отстаивать свои взгляды.

Рак

Вероятно, сегодня вы услышите много хороших слов в свой адрес, что, безусловно, будет приятным. Не исключено, что женщины-Раки сумеют блеснуть в обществе или привлечь к своим проектам новых союзников. Мужчины-Раки получат известие, которое позволит найти новый источник заработка.

Лев

Будьте сегодня внимательны, делая покупки, – вероятны обман или напрасная трата денег. Следует также воздержаться от поездок на базар, от потребления мясной пищи и спиртных напитков – возможно отравление или расстройство здоровья. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в лес, к реке.

Дева

День сулит удачу при обращении к начальству, меценатам, в правительственные и общественные организации. Умение контролировать ситуацию и последовательность в достижении цели создаст предпосылки для повышения материального положения или благополучного разрешения дела.

Весы

Настроение отличное, все вокруг милы и прекрасны, да и вообще, удача сама плывет в руки. Главное, не спугните ее. А для этого не повторяйте ошибок старухи из сказки Пушкина — словом, не зарывайтесь.

Скорпион

А вот Скорпионам сейчас самое время спокойно отдохнуть: выспаться, не спеша полистать газету, повозиться с детьми, пригласить в гости пару самых близких друзей. В общем, радуемся жизни в энергосберегающем режиме.

Стрелец

Негатив витает в воздухе. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы и не раздражайтесь по любому поводу — тогда день сложится совсем неплохо. Окружающие ведут себя, мягко говоря, не вполне адекватно — так держитесь от них подальше.

Козерог

Хорошее время для общения с родней, в том числе для визитов вежливости. Напомнят о себе проблемы, которые вы считали актуальными много дней назад, так что придется вернуться немного в прошлое. Кроме того, будет много суеты, возни с мелкими неурядицами, неожиданных встреч и странных разговоров.

Водолей

На дорогах пробки, на работе аврал, в кошельке гуляет ветер, отвратительная погода. Но если не ввязываться в конфликты и спокойно заниматься своим делом, ничего ужасного не случится.

Рыбы

Герои сегодня станут жертвами, так что не рвемся на передовую, а тихо-мирно починяем примус. Вечером гороскоп на сегодня советует развеяться и сходить куда-нибудь вместе с семьей или любимым человеком.

Напомним, х орошо начинать осуществление любых замыслов. Импульс, который вы придадите делам в этот день, будет поддерживать их в течение всего месяца. Целенаправленно расходуйте силы.

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