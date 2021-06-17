Гороскоп на четверг, 17 июня, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Нестабильная ситуация с наличными и безналичными средствами.
Проявляйте силу воли и контроль над желаниями, это не лучшее время, чтобы брать
взаймы. Внимание финансовым документам!
Телец
Женщинам-Тельцам сегодня предстоит свидание. Звезды
предупреждают, что строгость в соблюдении внешних приличий, граничащая с
ханжеством, может оттолкнуть спутника. Замкнутость и некоторая холодность в
общении приведет мужчин-Тельцов к негативным изменениям в личной жизни.
Близнецы
Сегодня лучше заниматься только привычными делами, не требующими
активных действий и неоправданного риска. Не стоит принимать важных решений,
которые повлекут негативные последствия. Вам предстоит отстаивать свои взгляды.
Рак
Вероятно, сегодня вы услышите много хороших слов в свой адрес,
что, безусловно, будет приятным. Не исключено, что женщины-Раки сумеют блеснуть
в обществе или привлечь к своим проектам новых союзников. Мужчины-Раки получат
известие, которое позволит найти новый источник заработка.
Лев
Будьте сегодня внимательны, делая покупки, – вероятны обман или
напрасная трата денег. Следует также воздержаться от поездок на базар, от
потребления мясной пищи и спиртных напитков – возможно отравление или
расстройство здоровья. Постарайтесь провести больше времени на открытом
воздухе: займитесь благоустройством дачного участка, сходите на прогулку в лес,
к реке.
Дева
День сулит удачу при обращении к начальству, меценатам, в
правительственные и общественные организации. Умение контролировать ситуацию и
последовательность в достижении цели создаст предпосылки для повышения
материального положения или благополучного разрешения дела.
Весы
Настроение отличное, все вокруг милы и прекрасны, да и вообще,
удача сама плывет в руки. Главное, не спугните ее. А для этого не повторяйте
ошибок старухи из сказки Пушкина — словом, не зарывайтесь.
Скорпион
А вот Скорпионам сейчас самое время спокойно отдохнуть:
выспаться, не спеша полистать газету, повозиться с детьми, пригласить в гости
пару самых близких друзей. В общем, радуемся жизни в энергосберегающем режиме.
Стрелец
Негатив витает в воздухе. Не обращайте внимания на мелкие
неурядицы и не раздражайтесь по любому поводу — тогда день сложится совсем
неплохо. Окружающие ведут себя, мягко говоря, не вполне адекватно — так
держитесь от них подальше.
Козерог
Хорошее время для общения с родней, в том числе для визитов
вежливости. Напомнят о себе проблемы, которые вы считали актуальными много дней
назад, так что придется вернуться немного в прошлое. Кроме того, будет много
суеты, возни с мелкими неурядицами, неожиданных встреч и странных разговоров.
Водолей
На дорогах пробки, на работе аврал, в кошельке гуляет ветер,
отвратительная погода. Но если не ввязываться в конфликты и спокойно заниматься
своим делом, ничего ужасного не случится.
Рыбы
Герои сегодня станут жертвами, так что не рвемся на передовую, а
тихо-мирно починяем примус. Вечером гороскоп на сегодня советует развеяться и
сходить куда-нибудь вместе с семьей или любимым человеком.
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