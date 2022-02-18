Гороскоп на пятницу, 18 февраля, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Вероятно снижение энергетического потенциала Овнов. У больных с ослабленной сердечно-сосудистой системой могут возникнуть некоторые осложнения. Полезны дыхательные упражнения, а также процедуры, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы. Главное — во всем соблюдать меру.





Телец

Некоторые Тельцы начнут пасовать перед трудностями. Многим не будет хватать уверенности в себе, смелости. Будьте уверены: только "смелость покоряет паруса". Вам не стоит преувеличивать значение своих недостатков, потому что у вас масса достоинств, из-за которых вас будут уважать.





Близнецы

Не исключено, что вашему супругу в одиночестве приходится заниматься проблемами быта и материального обеспечения семьи, а также улаживать дела с родственниками, которые вы создаете. Не пускайте дела на самотек.





Рак

День символизирует недоразумение. Многое происходящее сегодня будет иметь скрытый смысл. Поэтому поведение близких людей будет непонятным и вызовет недоумение у прямодушных Раков. Старайтесь избегать конфликтов в семье, даже если повод для обиды кажется веским. Поговорив откровенно, недоразумение легко разрешить. Необычному поведению избранника может найтись простое объяснение. На работе будьте настойчивее — благодаря энтузиазму обретете верных сторонников.





Лев

Сегодня многие Львы будут заниматься домом, строительством, недвижимостью. Вам необходимо выделить время для того, чтобы заняться тем, что вам интересно, тем, что не связано с вашей каждодневной работой. Было бы неплохо заняться плаванием, садоводством, спортивной ходьбой, йогой или "тай-чи". Это позволит вам быть в форме и работать лучше.





Дева

Девы могут с полным правом радоваться жизни. Появятся новые друзья и возможность улучшить свои жилищные условия. Многие создадут семьи, станут кропотливо и безропотно сооружать и устраивать свою жизнь. Вы слишком бережливы. Если ваш партнер легко тратит деньги, то из-за этого у вас могут возникнуть проблемы. Вам придется преодолеть слишком много препятствий на пути к счастью.





Весы

Этот день будет целиком посвящен интересам семьи. Предстоят траты, много поездок и приобретение предметов быта в дом, а также решение вопросов, касающихся недвижимости. Именно потому, что трат предстоит слишком много, вам следует контролировать себя и по любому поводу не лезть в свой кошелек, а задуматься о своем будущем.





Скорпион

Сегодня вы можете устраивать светские приемы, презентации, конкурсы, спортивные соревнования. Есть смысл отказаться от ложной скромности и смело заявить о себе. Освободите время для любимых вами занятий, это принесет радость и здоровье.









Стрелец

Этот день символизирует разгул страстей. Рассудительные Стрельцы могут страстно влюбиться, сердца их "распустятся", как цветы. В своем стремлении добиться взаимности влюбленные люди будут готовы пойти на все. Не нарушайте рамок приличия, не позволяйте страстям разрушить то, что вы создали.





Козерог

Этот день располагает к новым знакомствам. Возможно тесное деловое сотрудничество с партнерами противоположного пола. Вероятно приподнятое настроение. Можете от всего сердца радоваться жизни. В любовных и дружеских отношениях избегайте даже намека на тщеславие.





Водолей

Хорошо избавляться от хлама — как материального, так и духовного. Сделать сознание более ясным вам помогут молитва, медитация, водные процедуры. Путешествуйте, так как дороги в этот период могут принести вам переворот в духовной жизни. У вас появятся духовные наставники.





Рыбы

Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Купленный товар может оказаться со скрытым браком. Не лучшая пора для принятия волевых решений и давления на партнеров, а также для регистрации недвижимости, решения хозяйственных проблем.





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