Гороскоп на пятницу 17 сентября для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)





День в целом благоприятный. Вероятны приятная новость, ценный совет или услуга родственника или друзей, которая может сыграть существенную роль в ваших делах. Возможно, ваш партнер решил вас чем-то удивить. Это может не понравиться, так как вам трудно примириться с мыслью, что новшество предложили не вы. Не оставляйте без внимания заботу ближних о вас.





Телец





Благоприятный день для завершения накопившихся дел или выполнения принятых ранее обязательств. Не исключено, что в делах, требующих немедленного разрешения, вам придется обратиться за помощью к друзьям или родственникам. Вспыльчивость и нетерпение могут затруднить разрешение проблем. Коммерческие операции, связанные с риском, принесут убытки.





Близнецы





Первая половина дня благоприятна и принесет уверенность в собственных силах и душевное равновесие. Близкие люди стараются изо всех сил поддержать вас и делают это так успешно, что любая неприятность будет восприниматься вами достаточно спокойно. Следует избегать любовных приключений, исключить новые знакомства, не идти на поводу собственных слабостей.





Рак





Удачный период для реализации идей и планов предыдущих суток. Этот день благоприятен для изменения формы или сферы деятельности, творчества и семейных отношений. Деловые контакты и коммерческие операции в скором будущем принесут прибыль. Усилятся интуиция, дар предвидения и убеждения, что положительно скажется на отношениях с близкими людьми и коллегами. Сон исполнится, если на утро будет плохая погода.





Лев





День возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви. Жизненный потенциал Львов на высоком уровне. Энтузиазм и оптимизм благоприятно скажутся на продвижении дел. Благоприятный день для физических нагрузок, семейных отношений, зачатия, лечения. Звезды настолько благоприятствуют вам, что любые дела будут удаваться с первого раза. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться по служебной лестнице на ступеньку выше.





Дева





Энергетически мощный день. Следует быть осторожным и внимательным при выполнении любого дела. Сегодня внимательно отнеситесь к коммерческим операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, давать обещания. Возможны мелкие потери, кражи. Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы или радостные новости, связанные с близкими вам людьми.





Весы





Планеты предупреждают женщин о возможном скором завершении романтичного увлечения. Мужчинам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.





Скорпион





Благоприятный день для обращения к начальству, в государственные учреждения или общественные организации. Ваши энтузиазм и деловитость заставят партнеров пойти на сотрудничество. Возможно совершение коммерческих операций, которые в скором будущем принесут желаемый результат. Для работников бюджетной сферы возможно некоторое перемещение вверх по служебной лестнице. Во второй половине дня вероятны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.





Стрелец





Успех вам гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы. Не исключены семейные проблемы, связанные с недвижимой собственностью или наследством. Не следуйте чужим советам – они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.





Козерог





День предвещает вам встречи и интересные знакомства. У представителей творческих профессий появится возможность выразить свой внутренний мир; обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день вне дома, занимаясь семьей, детьми. Нежелательно употребление алкогольных напитков, мясной пищи.





Водолей





Сегодня все препятствия будут преодолеваться только настойчивостью и упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации. Благоприятное время для коммерческих сделок, покупок, рискованных предприятий. Женщин ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Мужчинам напомнят о себе долги или нерешенные проблемы последних дней. Прекрасный день для любви и романтических встреч.





Рыбы





Жизненный потенциал находится на высоте. Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Не идите напролом, и вам представится возможность спокойно довести до конца задуманное дело. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Не исключено, что вторую половину дня придется посвятить проблемам, связанным с близким человеком или детьми. Приснившийся сон истолковывайте наоборот.





Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 13 — 19 сентября 2021.

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