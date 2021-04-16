Гороскоп на пятницу 16 апреля для каждого Знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Возможно, что проблемы личной жизни скажутся на
профессиональной сфере. Вероятны осложнения в отношениях с начальством, потеря
работы или смена деятельности.
Телец
Всякое движение вперед будет замедлено. Не следует заниматься
рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры.
Близнецы
Неблагоприятный для деловой активности день. Против вас будет
все. Интриги, зависть, неожиданные препятствия затянут осуществление ваших
планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или
влиятельных людей.
Рак
Экономия и бережливость – девиз этого дня. Вероятны
материальные потери. В первой половине дня удачно пройдут встречи, переговоры,
поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно.
Лев
День благоприятен для начала любого важного дела, активной
профессиональной и творческой деятельности, для любви, зачатия, воплощения
творческих замыслов, благоустройства дома.
Дева
Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и
внимательным в делах: прибыль можно получить только от старых проектов.
Весы
Неожиданные обстоятельства заставят вас работать сверхурочно
и даже заниматься совершенно незнакомым делом. Окончательный результат этой
деятельности будет зависеть только от вашей способности быстро реагировать на
изменения.
Скорпион
В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова
пытается доставить вам неприятности. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях.
Не принимайте никаких важных решений и выжидайте.
Стрелец
День символизирует выбор и достижение цели. Профессиональные
дела потребуют максимальной концентрации, дисциплины и организованности.
Вероятно, мужчины-Стрельцы смогут решить важные проблемы на работе, исправить
старые ошибки.
Козерог
По возможности откажитесь от новых знакомств, не проявляйте
активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми.
Водолей
Этот день лучше посвятить делам, которые уже начаты и требуют
быстрого завершения. Возможны неприятные известия.
Рыбы
Благоприятны активный отдых, общение с детьми. Очень удачный день для поиска потерянных вещей. Ребенок, родившийся сегодня, как правило, доживает до глубокой старости.
Напомним, гороскоп на четверг, 15 апреля, для каждого Знака Зодиака.
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