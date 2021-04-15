Гороскоп на четверг 15 апреля для каждого Знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Для Овнов этот четверг будет обычным месяцем. Вас ждет покой
и умиротворение: никаких неприятностей, но и не одного радостного взрыва
эмоций. Никаких особых событий не предвидится.
Телец
Если Телец захочет, то сегодня сможет горы свернуть. Главное,
не переусердствовать, иначе окажитесь на больничной койке.
Близнецы
Близнецов ждет плодотворный и прибыльный день, несмотря на
то, что для достижения многих целей придется вступать в противостояние с теми,
кто чрезмерно расслабился и не хочет работать.
Рак
Многих Раков сегодня ожидают большие достижения, но для этого
придётся хорошенько потрудиться.
Лев
Для Львов этот апрельский день обещает быть на удивление
спокойным и комфортным. Успех сегодня вам обеспечен.
Дева
Девам этот четверг запомнится приятными событиями, как в
рабочей, так и в личной жизни. Родственники будут давать вам советы, как вести
семейный бюджет.
Весы
Весам, возможно, сегодня придется столкнуться с проблемами в деловой сфере. Велика вероятность, что те люди, которым вы каким-то образом "насолили", откажутся идти на контакт и оказывать необходимое вам содействие.
Скорпион
Для представителей знака зодиака Скорпион этот день будет
благополучным и успешным в материальном и финансовом плане. Скорпионы получат в
этот период много заманчивых предложений.
Стрелец
Стрельцы сегодня доброжелательны и терпимы, менее
раздражительны, и это, несомненно, поможет сделать отношения гармоничнее.
Козерог
Козерогов ожидают сплошные разочарования. Вас будет все
раздражать, особенно в середине дня. Также появится масса комплексов из-за
острых на язык людей
Водолей
Водолеи будут чувствовать себя "на коне" во всем, за что
возьмутся. Работа будет радовать, а денежная ситуация наконец-то обретет стабильность.
Рыбы
Рыбам для достижения каких-либо целей придется часто
"прогибаться" под людей и обстоятельства, сражаться с чужой ленью и учитывать
интересы тех, кто гораздо слабее.
Напомним, гороскоп на среду, 14 апреля, для каждого Знака Зодиака
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