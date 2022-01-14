Гороскоп на пятницу, 14 января, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Сегодня могут появиться хорошие возможности для продвижения в карьере, образовании, общественной деятельности и финансовом процветании. Не упустите замечательные условия для плодотворной работы.





Телец

Утром вероятны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более чем обычно. Со здоровьем также возможны неприятности. Вторая половина суток потребует от вас большей организованности и ответственности за своих близких. Следует снизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь.





Близнецы

Сегодня вы можете почувствовать себя, как выжатый лимон, так как ваши усилия будут бесплодными. Есть смысл принять профилактические меры заранее, чтобы посещение лечебницы не стало насущной необходимостью. В это время вам пригодятся стимулирующие средства, например женьшень, элеутерококк.





Рак

Поскольку ваш интеллект находится в плену эмоций, вам вряд ли удастся четко излагать свои мысли. Зато будет удаваться все, что связано с проявлением воображения. Не планируйте интеллектуальные занятия и учебу.





Лев

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Вы настолько погрузитесь в личные проблемы, что не станете обращать внимания на окружающих. Даже если вы очень заняты, уделите время детям или своим подопечным.





Дева

Этот день хорош для активного овладения знаниями, знакомств и близких поездок. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Можете отправляться в запланированную поездку, но будьте внимательны за рулем.





Весы

Вероятно, что сегодня работодатели и партнеры Весов поведут речь о прекращении сотрудничества. Избегайте конфликтов на работе и в учебе, так как вас могут прямо-таки провоцировать на ссору.





Скорпион

Сегодня веселые и беззаботные представители этого знака поймут, что жизнь — это не только безудержный оптимизм и бесконечные развлечения, но и рутинный, каждодневный труд. Обратите внимание на то, что супругу в одиночестве приходится заниматься проблемами быта и материального обеспечения, а также улаживать проблемы, которые вы создаете.





Стрелец

Сегодня ослаблена костная система Стрельцов. Не исключены проблемы с зубами. Пожилые люди должны быть осторожны во избежание падений, ушибов, переломов. Если вы давно не были у стоматолога, запишитесь к нему на прием.





Козерог

Вы вынуждены будете тяжело и много работать, чтобы отдать кармические долги. Вам придется пройти испытания, лишения, борьбу, обманы. Но к трудностям вам не привыкать! Главное — надо четко знать, за что воюешь.





Водолей

Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.





Рыбы

День символизирует ясность. Каждый получит свое воздаяние за дела, совершенные ранее. Если вы не гнушались никакими средствами для достижения своей цели, то будете терпеть всяческие лишения. Не ропщите на судьбу, примите ее проявления как должное.





Напомним, год Водяного Тигра – идеальное время для поиска второй половинки. Любовный гороскоп на 2022 год расскажет, чего ожидать знакам от отношений, какие изменения будут у них впереди и какие сюрпризы судьбы можно рассчитывать в новом году.

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