Гороскоп на пятницу, 13 августа, для каждого знака Зодиака

BTC/USD
45242.60
ETH/USD
3125.63
LTC/USD
169.58
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
31.75
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Если сегодня вам предложат совместить еще какую-нибудь
должность, не соглашайтесь – выгоды от этого не будет. С самого утра ожидайте
недоразумений и придирок. Возможен денежный кризис – внезапные и непредвиденные
расходы скажутся на семейном бюджете.
Телец
Благоприятный день для духовного роста. Рекомендуются чтение
духовной литературы, посещение храма. Возрастут удачливость, интуиция. День
способствует планированию и реализации задуманного. Укрепятся отношения в
семье.
Близнецы
Отложите дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен. Склонность к самопотаканию может обострить отношения с окружающими. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким, детям.
Рак
Будьте осторожны в принятии важных и окончательных решений.
Деловые предложения, заманчивые обещания, перспективы легких заработков могут
привести к крупным финансовым потерям. Не доверяйте партнерам, советам коллег –
прислушайтесь к интуиции и здравому смыслу.
Лев
Эмоциональная напряженность может привести к серьезным
конфликтам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Ни в коем
случае не теряйте оптимизма. Постарайтесь не обращать внимания на препятствия.
Прислушайтесь к советам доброжелателей.
Дева
День неблагоприятен для покупок, принятия важных решений и
серьезных обязательств. Возможно ухудшение материального положения. Желательно
проявить бережливость. Домашние хлопоты могут изменить настроение к худшему. Но
не пытайтесь переложить тяжесть со своих плеч – постарайтесь решить все
проблемы сами.
Весы
Планы могут претерпеть изменения, обещания могут оказаться
ложными, напряженные усилия – не принести никаких результатов. Вероятны
конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей или с вашим собственным
легкомысленным поведением. Будьте осторожны – эмоции сегодня трудно удержать в
привычном русле.
Скорпион
День пассивный, может быть тяжелым. Контакты с начальством и
коллегами затруднены. Следует укрепить собственные позиции, проявить инициативу
и настойчивость. Благоприятны контакты с противоположным полом. Условия успеха
в личной жизни – эмоциональная гибкость и чувство такта.
Стрелец
День неблагоприятный для поездок, путешествий, дальних прогулок.
В сфере профессиональной деятельности назревают конфликт с руководством или
кадровые перестановки. Вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с
невыполненными обязательствами или обещаниями.
Козерог
Вероятно, сегодня обстоятельства или происки недругов заставят вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Несмотря на все перипетии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие. Вероятность конфликтов с окружающими или проблем со здоровьем очень велика.
Водолей
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением
вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Ваше здоровье,
коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что
позволит справиться с любым делом и значительно продвинуться на пути к
намеченной цели.
Рыбы
Этот день отмечен эмоциональной подавленностью и рассеянностью.
Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной
критике. Только ваша предусмотрительность и обдуманные действия могут
обеспечить успех в скором времени. Уделите повышенное внимание близким людям,
так как на почве ревности и недосказанности намечаются некоторое отдаление и
недопонимание между партнерами.
Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 9 — 15 августа 2021. Новая неделя августа отметится не только действительно жаркой погодой, но и порцией мотивации для большинства знаков Зодиака, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости