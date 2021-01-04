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Гороскоп на понедельник 4 января

Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на понедельник 4 января для каждого знака Зодиака

Гороскоп на понедельник 4 января

Фото: kolobok.ua

Овен

Сегодня на работе постарайтесь не конфликтовать с руководством, может, вы еще не отошли от новогодних праздников. Рабочий  негатив может сказаться на вашей карьере.

Телец

Окружайте себя покровителями и теми людьми, с которыми вы хотите начинать новый проект.

Близнецы

Хороший день для отношений и времяпровождения с любимым человеком. Также неплохой день для  рабочих перспектив, не упустите свой  шанс.

Рак

У вас все хорошо на работе, ваше трудолюбие принесет плоды. Вторая половина дня может вас немного  расстроить.

Лев

Есть возможность, что один из ваших закадычных  друзей станет вашей парой. Неплохой  день для  романтики.

Дева

Вероятны дальние поездки, путешествия, встречи с интересными людьми, однако  старайтесь распределять свои силы.

Весы

Звезды  не рекомендуют рисковать  и  заниматься сомнительными проектами. Хороший день для  начала страта на  работе.

Скорпион

Для  женщин сегодня день будет посвящен домашней суете и работе, для мужчин появится  шанс  хорошо  себя показать  перед начальством в начале  нового  года.

Стрелец

Сегодня  может стать  для вас день, когда  что-то поменяется в вашей  жизни, пока что сложно сказать, в какую  сторону. Будь  осторожны и взвешивайте свои поступки.

Козерог

Уделите больше внимания семье: в стремлении к лидерству вы можете потерять почву под ногами.

Водолей

Обычный  рабочий  день, много  хлопот и суеты.

Рыбы

 Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч.

 Напомним, 3 января не исключены конфликты в семейных отношениях или в общении с партнером.


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Источник: https://mixnews.lv/
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