Гороскоп на понедельник, 29 ноября, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Сегодня позитивные тенденции могут затормозиться. Легкомысленное отношение к своим обязательствам может сыграть с вами злую шутку. Лишь дипломатичность поможет вам справиться с конфликтами и кознями соперников.





Телец

Могут продолжиться деструктивные тенденции, но при этом появятся реальные возможности справиться с проблемами. Вы сможете избежать неприятностей благодаря достижению взаимопонимания, договоренностей и выбору новой стратегии.





Близнецы

Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Рассматривайте все новые предложения, так как некоторые из них могут быть успешными.





Рак

Влияние планет сегодня внесет некоторую путаницу в планы, придется отстаивать свои позиции и правоту перед личными и деловыми партнерами. Вы добьетесь своего, планомерно "отвоевывая место под солнцем".





Лев

Деловая активность Львов весьма неустойчива. Для того чтобы продвигаться в карьере и добиваться признания, вам придется гораздо больше работать, чем обычно. Хотя это будет и не так просто.





Дева

Не исключено, что вышестоящее начальство сделает вам интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ваши задуманные планы наконец начнут сбываться. Честность и работоспособность — важные элементы вашего успеха.





Весы

День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Работа принесет выгодные контракты и интересные предложения. В вашем доме могут появиться новые люди, а также возможно прибавление в семействе. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.





Скорпион

Первая половина дня благоприятна, сулит поддержку звезд и партнеров, а также возможность улучшить судьбу и освободиться от врагов. Важность приобретет духовность, усилится интуиция. Рекомендуется посещение храма.





Стрелец

Благоприятный день. Многие Стрельцы будут участвовать в общественной деятельности, смогут начать новые дела, вложить средства в интересные проекты. Расширится круг друзей, прибыль и успех принесет планомерный труд. Вы многого добьетесь через терпение и труд. Помогайте тем, кто в этом нуждается, и вам воздастся сторицей.





Козерог

Состояние душевного покоя принесет уравновешенность во внешних событиях, дела пойдут на поправку. Используйте новые знания и личный опыт, и вы будете уважать себя как успешного человека и всесторонне развитую личность.





Водолей

Вас ждет уверенность в своих силах. Многие получат повышение или интересные деловые предложения, признания в любви. Возникшую романтическую связь постарайтесь перевести в прочные отношения.





Рыбы

У некоторых Рыб сегодня проснется интерес к игре. Живые, ловкие, любознательные, они могут обладать подвижным умом. Удача будет на их стороне. Ваш риск должен быть обоснован, иначе вы потерпите неудачу.





Напомним, гороскопы на разную тематику просто заполонили сеть. Исследователи выяснили, какие типы людей склонны доверять прогнозам от астрологов. Как пишет Psych News Daily, нарциссизм – самый сильный показатель веры в астрологию. Кроме того, вера связана с интеллектом: чем выше IQ, тем ниже вероятность чтения гороскопов. Есть также корреляция с полом и возрастом: женщины и пожилые люди больше склонны доверять звездам.

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