Гороскоп на понедельник, 16 августа, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Успех возможен только у людей, занимающихся бизнесом. Благодаря своей работоспособности они смогут осуществить максимум задуманного. Любая инициатива или активное движение в иных сферах деятельности принесет усталость и неудовлетворенность. Вероятны нервные срывы и головные боли.

Телец

Многие почувствуют неуравновешенность, противоречивые чувства. Не стоит поддаваться самообману и иллюзиям. Жизнь готовит вам испытания на твердость. Возникнут неожиданные препятствия в работе. Чтобы с честью выйти из создавшегося положения, придется сконцентрировать и направить все силы на благоприятный исход. Во второй половине дня рекомендуется уединение.

Близнецы

Неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности. Лучше заняться укреплением здоровья и личными делами. Причем не надейтесь на помощь друзей и близких – полагайтесь только на себя. Возможны вещие сны.

Рак

Благоприятный день для воплощения замыслов, начала новой работы. Ваш возросший жизненный потенциал положительно повлияет на окружающих. Смело идите к поставленной цели. Во второй половине дня возможны значительные события в личной жизни. Планеты рекомендуют уделить внимание детям, сходить в цирк или в театр, совершить прогулку на природе.

Лев

День несет положительную энергетику. Укрепится ваш авторитет, возрастут личное обаяние и сила убеждения. Вероятно знакомство с новыми людьми, которые будут покровительствовать вам. Во второй половине дня следует заниматься только неотложными житейскими делами; возможны домашние хлопоты или расходы, связанные с детьми.

Дева

Удержитесь на прежнем уровне, не расслабляйтесь – возможны неприятные события. К вам могут обратиться давние партнеры по бизнесу с неожиданным предложением. Не стоит сразу соглашаться на сотрудничество, нужно трезво оценить ситуацию. Возможны обманы и предательство.

Весы

Благоприятный день. Покупка окажется выгодной, а сделка перспективной. Жизненный потенциал будет повышаться. Возможны улучшение отношений с коллегами, начальством, легкость в общении с друзьями и близкими людьми. Не исключена встреча, которая принесет много радости. Во второй половине дня вы можете почувствовать легкое недомогание.

Скорпион

Желание расширить сферу деятельности не будет подкрепляться реальным взглядом на происходящее. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого. Ваши действия могут носить импульсивный характер, а события дня не раз поставят вас в тупик.

Стрелец

Активный, творческий день. Возможно, ваше творческое воображение и кипучая энергия заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Но не теряйте голову и постарайтесь устоять перед искушениями плоти – они могут значительно осложнить вашу жизнь.

Козерог

Вероятно, в первой половине дня вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности. Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. Баланс между чувствами и поступками восстановится, несмотря на то что первые будут ярки и переменчивы, а вторые – неожиданны. Во второй половине дня возможна конфликтная ситуация при полном отсутствии взаимопонимания.

Водолей

Возросшее обаяние Водолеев позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка.

Рыбы

Опасайтесь интриг, зависти. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Вероятны ссоры. Вам следует уделить максимум внимания своим близким.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 16 — 22 августа 2021.

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