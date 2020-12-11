Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака

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Ольга Чародий
В этот день звезды не рекомендуют хвастаться
даже самыми незначительными успехами среди
незнакомых людей, вполне вероятно, что
вы услышите в ответ, как минимум
равнодушие, а как максимум – осуждение
ФОТО: Из открытых источников
Овен (21.03
– 20.04)
Звезды не
рекомендую Овнам подписывать сегодня
финансовые контракты, будьте осторожнее,
вы можете стать целью мошенников.
Сегодня лучше свое время посвятить отдыху и времени со своей семьей.
Близнецы
(22.05 – 21.06)
Проведите день
для себя, сходите на массаж, в салон красоты. Лучшая сегодня инвестиция – в себя.
Рак (22.06 –
22.07)
Секрет
успеха – выполнять рабочий план, составленный на день, методично и поступательно.
Лев (23.07 –
21.08)
Сегодня есть риск проиграть дело или потерять проект, если вы будете
неосторожны.
Дева (22.08
– 23.09)
В семейной суете
не тратьте много денег, вперед праздники, и они вам еще понадобятся.
Весы (24.09
– 23.10)
Сегодня может поступить предложение о
подработке, взвесьте свои силы и
подумайте о своем здоровье.
Скорпион
(24.10 – 22.11)
Главное
сегодня – сосредоточиться на работе и не отвлекаться на решение вопросов и
разговоры, которые могут подождать хотя бы до завтра
Стрелец
(23.11 – 21.12)
Если вы
собрались на шопинг, составьте лучше список покупок. Спонтанные покупки
могут быть ненужными и вы о них можете пожалеть.
Козерог
(22.12 – 20.01)
Нежелательно
тратить энергию на пустые разговоры и споры ни о чем, она может пригодиться для
гораздо более важных вещей
Водолей
(21.01 – 18.02)
Не
время радикально менять свою жизнь.
Подумайте, что вас ждет впереди и все
внимательно взвесить.
Рыбы (19.02
– 20.03)
Ссора с близким человеком может перерасти в серьезный и, что немаловажно, долговременный
Напомним, "Комментарии" писали, что сейчас время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь.
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