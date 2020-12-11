kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.12.2020

BTC/USD

18011.93

ETH/USD

548.18

LTC/USD

72.11

НБУ 11.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака

В это время желание хвастаться своими достижениями – порой мнимыми – одолевает даже самых скромных и застенчивых из нас. Увы, получить взамен восхищение, похвалу или хотя бы одобрение вряд ли удастся. Скорее всего, все произойдет с точностью до наоборот

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

В  этот  день  звезды не рекомендуют  хвастаться  даже  самыми   незначительными успехами среди незнакомых  людей, вполне вероятно, что вы  услышите в ответ, как минимум равнодушие, а как максимум – осуждение

Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака

ФОТО: Из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Звезды не рекомендую Овнам  подписывать сегодня финансовые контракты,  будьте осторожнее, вы можете стать целью мошенников.

 Телец (21.04 – 21.05)

Сегодня  лучше свое время посвятить  отдыху и времени со своей семьей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Проведите  день  для себя, сходите на массаж, в салон красоты. Лучшая сегодня  инвестиция – в себя.

Рак (22.06 – 22.07)

Секрет успеха – выполнять рабочий план, составленный на день, методично и поступательно.

Лев (23.07 – 21.08)

Сегодня  есть риск проиграть  дело или потерять проект, если вы будете неосторожны.

Дева (22.08 – 23.09)

В семейной суете не тратьте много  денег,  вперед праздники, и они вам еще понадобятся.

Весы (24.09 – 23.10)

Сегодня  может поступить предложение о подработке,  взвесьте свои силы и подумайте о своем здоровье.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Главное сегодня – сосредоточиться на работе и не отвлекаться на решение вопросов и разговоры, которые могут подождать хотя бы до завтра

Стрелец (23.11 – 21.12)

Если вы собрались на  шопинг, составьте  лучше список покупок. Спонтанные покупки могут  быть  ненужными и вы о них можете  пожалеть.

Козерог (22.12 – 20.01)

Нежелательно тратить энергию на пустые разговоры и споры ни о чем, она может пригодиться для гораздо более важных вещей

Водолей (21.01 – 18.02)

Не время  радикально менять свою жизнь. Подумайте, что вас ждет впереди и все  внимательно взвесить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Ссора с близким человеком может перерасти в серьезный и, что немаловажно, долговременный 

Напомним, "Комментарии" писали, что сейчас время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://1plus1.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ