Гороскоп на 11 декабря для всех знаков Зодиака

В этот день звезды не рекомендуют хвастаться даже самыми незначительными успехами среди незнакомых людей, вполне вероятно, что вы услышите в ответ, как минимум равнодушие, а как максимум – осуждение

ФОТО: Из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Звезды не рекомендую Овнам подписывать сегодня финансовые контракты, будьте осторожнее, вы можете стать целью мошенников.

Телец (21.04 – 21.05)

Сегодня лучше свое время посвятить отдыху и времени со своей семьей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Проведите день для себя, сходите на массаж, в салон красоты. Лучшая сегодня инвестиция – в себя.

Рак (22.06 – 22.07)

Секрет успеха – выполнять рабочий план, составленный на день, методично и поступательно.

Лев (23.07 – 21.08)

Сегодня есть риск проиграть дело или потерять проект, если вы будете неосторожны.

Дева (22.08 – 23.09)

В семейной суете не тратьте много денег, вперед праздники, и они вам еще понадобятся.

Весы (24.09 – 23.10)

Сегодня может поступить предложение о подработке, взвесьте свои силы и подумайте о своем здоровье.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Главное сегодня – сосредоточиться на работе и не отвлекаться на решение вопросов и разговоры, которые могут подождать хотя бы до завтра

Стрелец (23.11 – 21.12)

Если вы собрались на шопинг, составьте лучше список покупок. Спонтанные покупки могут быть ненужными и вы о них можете пожалеть.

Козерог (22.12 – 20.01)

Нежелательно тратить энергию на пустые разговоры и споры ни о чем, она может пригодиться для гораздо более важных вещей

Водолей (21.01 – 18.02)

Не время радикально менять свою жизнь. Подумайте, что вас ждет впереди и все внимательно взвесить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Ссора с близким человеком может перерасти в серьезный и, что немаловажно, долговременный

Напомним, "Комментарии" писали, что сейчас время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

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