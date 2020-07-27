Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: кому достичь успеха поможет флирт

Фото: radiotrek.rv.ua

Неделя с 27 июля по 2 августа успешна для того, чтобы завершать все проекты, которые вы отложили в сторону или не смогли закончить ранее. Об этом рассказала астролог Марина Скади.





Овен

Преодолевать все препятствия вам помогут ваша жизнерадостность и энергичность. Вселенная будет поощрять любую вашу инициативу. Но затягивать с выполнением задач не стоит. Чем быстрее вы со всем будете справляться, тем лучше.





Телец

На этой неделе ваша привлекательность и обаяние будут вашим главным инструментом. С их помощью вы сможете добиться всего, чего пожелаете. Любой флирт может закончиться успехом. Причем, не только в любовных делах.





Близнецы

Ваша интуиция будет работать на полную катушку. Во многих вопросах доверять следует именно эмоциям и подсознанию, а не разуму. Также в этот период вы будете крайне чувствительны к тому, что о вас будут говорить люди. Если есть возможность, устройте себе небольшой отдых - моральный и физический.





Рак

Не нужно слишком жестко реагировать на внешние раздражители. Такая эмоциональная обстановка не будет способствовать деловому общению и решению важных проблем. Также сейчас нужно воздержаться от любых действия, связанных с недвижимостью: ремонтом, покупкой или продажей.





Лев

Этот период больше подходит для развлечений и отдыха, нежели для работы и деловых переговоров. Если позволите сделать себе передышку, сможете пополнить запасы жизненной энергии и творческого вдохновения.





Дева

Если вам нужно провести деловые переговоры, то лучше назначить их именно на эту неделю. Вы будете звучать максимально убедительно и сможете четко выразить свою позицию. Также из вас получится отличный организатор, который сможет объединить команду вокруг решения важных вопросов.





Весы

Вам стоит быть максимально активными, предлагать много идей и пытаться воплотить в жизнь лучшие из них. Сейчас вы будете полны вдохновения. Также на этой неделе лучше решить вопросы, связанные с налогами и наследством.





Скорпион

Неделя поспособствует тем, кто решит навести порядок в офисе или изменить подход к работе с коллегами. Сейчас вы можете получить очень выгодные и прибыльные предложения. Но успех придет, прежде всего, к тем, кто будет вести честную игру.





Стрелец

Вам сейчас стоит позаботиться о своем организме. Можно пройти оздоровительные процедуры или же попросту заняться спортом. В вопросах карьеры и финансов лучше соблюдать субординацию.





Козерог

Вам сейчас не стоит быть очень откровенными. Следите за тем, что говорите. Иначе в будущем ваша болтливость может негативно сказаться на репутации. Также для вас наступает благоприятное время для любых финансовых вложений в международные проекты.





Водолей

Ваша прямота может стать источником конфликта. Поэтому в некоторых вопросах лучше все же себя сдерживать. Мягче следует быть и со своей второй половинкой. Есть все шансы вывести ваши отношения на новый уровень.





Рыбы

На этой неделе может возникнуть путаница в домашних делах и отношениях со второй половинкой. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, нужно мыслить спокойно, все обдумывать на перед и поступать практично.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой прогноз сделали астрологи для всех знаков зодиака на понедельник, 27 июля.

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