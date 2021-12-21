Гороскоп на эту неделю 20 – 26 декабря 2021: прогноз для всех знаков Зодиака

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 20 – 26 декабря 2021 года. Новая неделя декабря будет значительно спокойнее предыдущей, хотя и принесет не меньше сюрпризов. Зато некоторым знакам Зодиака удастся отдохнуть и набраться сил для новых свершений, сообщает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы.

Гороскоп (фото из открытых источников)



Овен

Овнов ожидает насыщенная, но приятная неделя, когда большинство дел будут удаваться легче, чем ожидается. Поэтому не ленитесь, правильно планируйте свое время и не забывайте мечтать. Последнее помогает набираться вдохновения и двигаться вперед.





Телец





У Тельцов новая неделя зимы пройдет гораздо положительнее, чем они думают. Так что включайте хорошую музыку, запасайтесь хорошим настроением и с улыбкой занимайтесь тем, что нужно. Год подходит к концу, а у вас немало планов на его завершение.





Близнецы





Близнецам астрологи советуют на этой неделе сосредотачиваться только на ключевых делах, а уже тогда распыляться на спонтанном событии. Так же и с желанием быстро переустроить дом или кардинально изменить прическу – лучше дайте этим идеям больше времени на размышления.





Рак





Раки получат новую порцию энергии и вдохновения, и пора действовать активнее. Попытайтесь новый подход к делам с перерывами. Это позволит успевать больше, а также не тратить немало физических и нравственных сил. Также не забывайте обольщаться маленькими приятными подарками.





Лев





Львам астрологи рекомендуют вписать в свой плотный график и время на отдых. Перерывы на кофе, литературу, фильмы и физическую активность вам действительно необходимы! Благодаря этому удастся восстановить баланс и набраться сил и вдохновения для важных дел, так что не пренебрегайте возможностью отдохнуть.





Дева



Девам следует сосредоточить внимание на наведении порядка вокруг себя и в собственных мыслях. Пора распрощаться со всем стариком и тем, что мешает двигаться активно вперед. Чем быстрее вы это сделаете, тем легче будет разобраться со всеми стоящими перед вами задачами. Поэтому не оттягивайте до последнего.





Весы



Весам финальная неделя декабря принесет порцию вдохновения, поэтому ею следует воспользоваться максимально. Достаточно откладывать на другое время и ждать удачного момента. Пора действовать и прилагать все возможные усилия, чтобы приблизиться к желаемому. Вы действительно на это способны.





Скорпион



Скорпионам астрологи настойчиво рекомендуют посвятить эту неделю получению новых знаний и выполнению действительно важных дел. А в выходные не лишним будет собраться с близкими, поделиться своим теплом и проявить максимум поддержки. Так удастся восстановить гармонию.





Стрелец





Стрельцы с удачей не планируют расставаться вообще, поэтому и новая декабрьская неделя будет достаточно благоприятной для представителей этого знака Зодиака. Попытайтесь нормализовать свой рабочий график так, чтобы успевать и отдохнуть, и качественно поработать. Также не пренебрегайте разговорами с близкими.





Козерог





Козерогам астрологи советуют сейчас соблюдать меру во всем. Поэтому этим трудолюбивым людям не стоит брать на себя слишком много дел. Отдых обязателен, но он не должен превращаться в список домашних дел или чрезмерную лень. Помните о гармонии и равновесии.





Водолей





Водолеям новая неделя зимы принесет немало праздничного настроения и праздничных дел. Но только вам по силам справиться с ними на самом высоком уровне, не теряя при этом самообладания. Не теряйте свой пыл и двигайтесь к целям.





Рыбы



Рыбам астрологи советуют в конце года посвятить больше времени себе и перестать искать недостатки. Сейчас такое время, когда нужно больше бороться за свое счастье и меньше волноваться, потому что вы не способны изменить. Новый год доставит больше радости.





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