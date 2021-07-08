Гороскоп на четверг, 8 июля, для каждого знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Гороскоп на сегодня говорит, что вас ждет обыкновенный, рутинный день.
Вероятны препятствия и агрессия со стороны недоброжелателей. В семейных
отношениях тоже возможны проблемы. Возросшая агрессивность может вызвать в вас
желание нагрубить или обидеть кого-нибудь из живущих рядом.
Телец
Этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой
чувственностью, лихорадочностью мыслей. Возможен неожиданный конфликт, но он
быстро разрешится в вашу пользу, если вы избавитесь от агрессии, недовольства и
раздражения. Вам придется контролировать свои расходы – возможны непредвиденные
материальные затраты.
Близнецы
Стабильность вашего общественного положения и материального уровня не
должна вызывать никаких сомнений. Вероятно получение новых интересных предложений.
Но звезды рекомендуют не спешить с новыми инвестициями – лучше отложить их.
Рак
Активный трудовой день. Сегодня нерешенные проблемы будут постоянно
напоминать о себе и побуждать к решительным действиям. Не стоит посвящать в
свои планы партнеров и близких, они могут не понять и не одобрить их.
Лев
Неблагоприятный день для деловых поездок, капиталовложений, расширения
собственного предприятия. Приготовьтесь сегодня услышать неожиданную неприятную
новость. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики
недостаточно для решения возникших проблем. Но это временное чувство.
Дева
Отнеситесь к себе строже, самокритика в данном случае – лучшее средство от
мании величия. Возможно, что проблемы прошлых лет, о которых вы уже стали
забывать, выплывут наружу и станут причиной изменений в жизни. Велика
необходимость трезвой оценки происходящего. В этом случае вам будет легко
произвести некоторые перемены и укрепить свое положение.
Весы
Данный день отмечен переоценкой ценностей. Возможен новый этап в развитии
деловой и личной жизни. Определив главное и второстепенное, вы сможете наметить
правильную линию поведения. Многие испытают очищение и обновление чувств.
Скорпион
Этот день может резко поменять вашу жизнь. Будьте готовы к существенным
переменам. Стоит отважиться на романтические приключения. Вы никогда не будете
жалеть об этом, потому что рядом с вами окажется надежный человек.
Стрелец
День принесет приятные хлопоты. Вы сможете с успехом завершить все дела,
так как положение планет будет способствовать этому. Вечер обещает быть
спокойным. Вы ощутите комфорт, необыкновенную надежность положения, веру в свои
силы. Общение с детьми оживит воспоминания детства.
Козерог
Вероятны неприятные известия от близкого человека, несчастные случаи и болезни. Ваши семейные отношения могут зайти в тупик. Вам следует сделать все, чтобы предотвратить этот процесс. Будьте мягче, сговорчивее.
Водолей
Неблагоприятный день для начинаний, так как их последствия могут быть для
вас неприятными. Не рекомендуется усердствовать и рисковать. Отложите важные
дела на другой день. От вас ждут помощи и поддержки друзья, близкие, дети.
Рыбы
Этот день нового качества, перехода в другое состояние, день избавления от всего ненужного. Благоприятно изменить свою внешность, лечить сложные заболевания. Рекомендуется избавиться от вредных привычек, гордыни и высокомерия.
Напомним, благоприятный день для достижения желаемого (в разумных пределах). Можно будет смело идти вперед, но при том условии, что вы не будете слишком чувствительны к уколам самолюбия. Не стоит нервничать по пустякам.
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