Гороскоп на четверг, 8 июля, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Гороскоп на сегодня говорит, что вас ждет обыкновенный, рутинный день. Вероятны препятствия и агрессия со стороны недоброжелателей. В семейных отношениях тоже возможны проблемы. Возросшая агрессивность может вызвать в вас желание нагрубить или обидеть кого-нибудь из живущих рядом.

Телец

Этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой чувственностью, лихорадочностью мыслей. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в вашу пользу, если вы избавитесь от агрессии, недовольства и раздражения. Вам придется контролировать свои расходы – возможны непредвиденные материальные затраты.

Близнецы

Стабильность вашего общественного положения и материального уровня не должна вызывать никаких сомнений. Вероятно получение новых интересных предложений. Но звезды рекомендуют не спешить с новыми инвестициями – лучше отложить их.

Рак

Активный трудовой день. Сегодня нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе и побуждать к решительным действиям. Не стоит посвящать в свои планы партнеров и близких, они могут не понять и не одобрить их.

Лев

Неблагоприятный день для деловых поездок, капиталовложений, расширения собственного предприятия. Приготовьтесь сегодня услышать неожиданную неприятную новость. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для решения возникших проблем. Но это временное чувство.

Дева

Отнеситесь к себе строже, самокритика в данном случае – лучшее средство от мании величия. Возможно, что проблемы прошлых лет, о которых вы уже стали забывать, выплывут наружу и станут причиной изменений в жизни. Велика необходимость трезвой оценки происходящего. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены и укрепить свое положение.

Весы

Данный день отмечен переоценкой ценностей. Возможен новый этап в развитии деловой и личной жизни. Определив главное и второстепенное, вы сможете наметить правильную линию поведения. Многие испытают очищение и обновление чувств.

Скорпион

Этот день может резко поменять вашу жизнь. Будьте готовы к существенным переменам. Стоит отважиться на романтические приключения. Вы никогда не будете жалеть об этом, потому что рядом с вами окажется надежный человек.

Стрелец

День принесет приятные хлопоты. Вы сможете с успехом завершить все дела, так как положение планет будет способствовать этому. Вечер обещает быть спокойным. Вы ощутите комфорт, необыкновенную надежность положения, веру в свои силы. Общение с детьми оживит воспоминания детства.

Козерог

Вероятны неприятные известия от близкого человека, несчастные случаи и болезни. Ваши семейные отношения могут зайти в тупик. Вам следует сделать все, чтобы предотвратить этот процесс. Будьте мягче, сговорчивее.

Водолей

Неблагоприятный день для начинаний, так как их последствия могут быть для вас неприятными. Не рекомендуется усердствовать и рисковать. Отложите важные дела на другой день. От вас ждут помощи и поддержки друзья, близкие, дети.

Рыбы

Этот день нового качества, перехода в другое состояние, день избавления от всего ненужного. Благоприятно изменить свою внешность, лечить сложные заболевания. Рекомендуется избавиться от вредных привычек, гордыни и высокомерия.

Напомним, благоприятный день для достижения желаемого (в разумных пределах). Можно будет смело идти вперед, но при том условии, что вы не будете слишком чувствительны к уколам самолюбия. Не стоит нервничать по пустякам.

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