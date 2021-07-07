Гороскоп на среду, 7 июля, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Благоприятный день для достижения желаемого (в разумных пределах). Можно будет смело идти вперед, но при том условии, что вы не будете слишком чувствительны к уколам самолюбия. Не стоит нервничать по пустякам.

Телец

Ваш дом могут посетить друзья, родственники, хорошие знакомые. Будьте гостеприимны и обходительны. Возможно, вы узнаете много нового и интересного. Особенно благоприятным этот день окажется для Тельцов-подростков. За состояние здоровья можно не опасаться.

Близнецы

Вас ждет обычный трудовой день. Рекомендуется снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если вы посвятите себя творчеству то сможете сделать свой внутренний мир гармоничным. От упрямства и раздражительности вы можете перейти к благодушию и уступчивости.

Рак

Этот день благоприятен для пополнения бюджета. Возможно, что сегодня вас оценят по достоинству. К вам будут прислушиваться. Не останутся без внимания ваши предложения и разработки. Но работать с деловыми бумагами сегодня не следует, по крайней мере, лучше ничего не подписывать.

Лев

Спокойный рабочий день. Несмотря на возможные неприятные известия, вы сможете наладить и укрепить отношения с окружающими, улучшить свое материальное положение. Ваш успех будет зависеть от выдержки и справедливого решения всех сложных проблем.

Дева

Возможен эмоциональный всплеск. Задуманное может воплотиться, исполнятся самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола. Используйте благоприятный момент для реализации дел, отложенных в долгий ящик. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами.

Весы

Сегодня возможно возрастание жизненных сил, что придаст вам уверенности в своих силах. День принесет массу удовольствий, но старайтесь не терять чувство меры. Ваши надежды и планы могут поддержать влиятельные лица и высшие силы. Вам удастся избежать козней злых и жадных завистников благодаря проницательности и быстроте реакции.

Скорпион

Сегодня не стоит строить долгосрочных планов, обратите внимание только на текущие дела. Не исключено, что в ближайшее время у вас появятся перспективные идеи, серьезные предложения и существенная поддержка влиятельных людей. Постарайтесь не потеряться в кругу бесконечных проблем.

Стрелец

День благоприятный для решения важных вопросов, крупных покупок, приобретения недвижимости, инвестиций. Если вы не отправились в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Во второй половине дня общая усталость скажется на самочувствии. Вам необходимы отдых и смена обстановки.

Козерог

Противоречивый, двойственный день, богатый на сюрпризы, приятные и не очень. Будьте к этому готовы, постарайтесь держать ситуацию под контролем. Природный ум и гибкость помогут вам избежать осложнений.

Водолей

Удачный день. Ничто не сможет омрачить вашего настроения. Возрастет работоспособность, отдача будет ощутимой – вас заметят и вы получите признание. Во второй половине дня возможны визиты гостей, которые не будут для вас слишком обременительными, так как общение с этими людьми приятно для вас.

Рыбы

Благоприятный день для достижения большого успеха в разных деловых прибыльных операциях. Возможно выгодное деловое предложение, которое следует принять. Ваши целеустремленность и благоразумие достойны уважения. Поспешите осуществить задуманное.

Напомним, э тот день обещает быть удачным, он ознаменует возрастание вашего творческого и делового потенциала, хотя возможна некоторая растерянность из-за заманчивых деловых предложений. Нужно помнить, что бесплатным бывает только сыр в мышеловке.

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