Гороскоп на среду 14 апреля для каждого Знака Зодиака

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп (фото из открытых источников)
Овны в эту среду могут проявить себя как талантливые
редакторы, писатели, режиссеры. Пропустив все впечатления дня через сознание,
они будут владеть ситуацией на работе и в коллективе, чувствовать настроение
подчиненных и состояние дел.
Телец
Этот апрельский день удачен для восстановления утраченной
гармонии с окружающими людьми. Возможно, многие Тельцы получат шанс успешно
завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, что позволит иметь
дополнительный временный доход.
Близнецы
Некоторые Близнецы почувствуют себя своими среди чужих и
чужими среди своих. Вероятно, что вы получите предложение перейти на новую
работу. Не спешите его принимать, взвесьте все плюсы и минусы.
Рак
Личная жизнь у многих Раков может отойти на второй план: у
влюбленных появится охлаждение чувств. Причина этого – частые ссоры, занятость
на работе, появление соперника.
Лев
Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные
дела и не упускать возможности добиться успеха. Во второй половине дня вас ждут
испытания в отношениях между родителями и детьми.
Дева
Девам сегодня пригодится тактика выжидания. Рекомендуется
плыть по течению. Желательно не вмешиваться в обычный ход событий – тогда
большая часть неприятностей исчезнет сама собой.
Весы
Весы сегодня могут важное сообщение, которое заставит вас
отправиться в поездку. Не стоит решаться на рискованные операции.
Скорпион
Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству
уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не
отказывайте – у вас все получится. Допустимы даже рискованные мероприятия.
Стрелец
У многих Стрельцов сегодня эмоции будут преобладать над
разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Сегодня
нужно быть ближе к воде. Благоприятны водные процедуры, занятия.
Козерог
Козерогам сегодня следует подумать об укреплении своего
здоровья. Во второй половине дня обаяние и бескорыстие многих представителей
знака привлекут и расположат к ним окружающих людей.
Водолей
Водолеи сегодня будут веселы, общительны и легко поддадутся
общему настроению. Однако им следует найти свое "Я", научиться отстаивать свое
мнение и не растворяться в другом человеке.
Рыбы
День благоприятен для поездок и путешествий. Однако не все Рыбы смогут это себе позволить из-за недостатка денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее.
Напомним, мы рассказывали про гороскоп на 13 апреля для каждого знака Зодиака.
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