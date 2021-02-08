Гороскоп на 8 февраля: кому повезет

Язык
Coinspot 08.02.2021
BTC/USD
38642.10
ETH/USD
1613.33
LTC/USD
150.13
НБУ 08.02.2021
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Гороскоп на понедельник 8 февраля для каждого знака Зодиака
Гороскоп. Фото kolobok.ua
Овен
Звезды рекомендуют Овнам стараться расширять круг друзей и полезных связей.
Старайтесь не нервничать из-за мелких
неудач.
Телец
Постарайтесь больше внимания уделять своему здоровью. Если вы
запланировали работу, не
лучший день надеяться на чью-то
помощь, старайтесь решить текущие вопросы своими силами.
Близнецы
Избегайте общения с людьми, которые вас раздражают. Окружайте
любовью и заботой близких и родных для
вас людей.
Рак
Хорошее время для планирования отдыха и отпуска. Если вы
решили взяться за малознакомое дело,
постарайтесь приготовиться к неудачам.
Лев
Стабильный рабочий день. Во второй половине дня могут быть мелкие неприятности на работе или непонимание с руководством. Вечер
проведите с любимым человеком.
Дева
Если в этот день поступят интересные предложения, то не
раздумывайте долго, принимайте их. Вторая половина дня хороша медицинского
осмотра.
Весы
Финансовый вопрос стоит для вас как можно острее сейчас,
старайтесь не впадать в панику. Скоро может появиться небольшая подработка.
Скорпион
Постарайтесь не терять эмоционального равновесия и не выяснять
отношения с теми, кто вам дорог.
Стрелец
День обещает быть гармоничным во всем, что касается личных
отношений.
Козерог
Постарайтесь заручиться поддержкой друзей и инвесторов. Рабочая неделя может начаться с
небольших неприятностей с коллективом. Старайтесь не нервничать.
Водолей
Изучайте спокойно ситуацию и налаживайте отношения с людьми,
чья помощь может понадобиться.
Рыбы
Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно перестраиваться. Не забывайте о своем здоровье, лучше на первых парах обратиться к врачу.
Напомним, 5 февраля может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Если вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости