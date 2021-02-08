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Гороскоп на 8 февраля: кому повезет

Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций

сегодня, 06:15
Автор:

Ольга Чародий

Гороскоп на понедельник 8 февраля для каждого знака Зодиака

Гороскоп на 8 февраля: кому повезет

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Овен

Звезды рекомендуют Овнам стараться  расширять круг друзей и полезных связей. Старайтесь не  нервничать из-за мелких неудач.

Телец

Постарайтесь больше внимания уделять своему здоровью. Если вы запланировали  работу,  не  лучший день  надеяться на чью-то помощь, старайтесь решить текущие вопросы своими силами.

 Близнецы

Избегайте общения с людьми, которые вас раздражают. Окружайте любовью и заботой близких и родных  для вас людей.

Рак

Хорошее время для планирования отдыха и отпуска. Если вы решили взяться  за малознакомое дело, постарайтесь приготовиться к неудачам.

Лев

Стабильный рабочий день. Во второй половине  дня могут быть мелкие неприятности на  работе или непонимание с руководством. Вечер проведите с любимым человеком.

Дева

Если в этот день поступят интересные предложения, то не раздумывайте долго, принимайте их. Вторая половина дня хороша медицинского осмотра.

Весы

Финансовый вопрос стоит для вас как можно острее сейчас, старайтесь не впадать в панику. Скоро может появиться небольшая подработка.

Скорпион

Постарайтесь не терять эмоционального равновесия и не выяснять отношения с теми, кто вам дорог.

Стрелец

День обещает быть гармоничным во всем, что касается личных отношений.

Козерог

Постарайтесь заручиться поддержкой друзей и  инвесторов. Рабочая неделя может начаться с небольших неприятностей с коллективом. Старайтесь не нервничать.

Водолей

Изучайте спокойно ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться.

Рыбы

Руководство может часто менять задания, и вам будет трудно перестраиваться. Не забывайте о своем здоровье, лучше на первых парах  обратиться к врачу.

Напомним, 5 февраля может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Если вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь. 


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Источник: https://mixnews.lv/
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