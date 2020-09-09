Гороскоп на 9 сентября: кому стоит быть скромнее

Совет на 9 сентября для всех знаков зодиака: не упускайте креативные идеи, которые придут вам в голову.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: today.ua





Овен

Сегодня во многих вопросах лучше включать здоровый эгоизм. Отстаивайте свои интересы до последнего.





Телец

В любых деловых переговорах лучше полагаться на деловое чутье. Оно подскажет, что именно принесет вам наибольшую выгоду.





Близнецы

Ваши планы могут сорвать непредвиденные обстоятельства. Отнеситесь к этому спокойно.





Рак

Сегодня вас попытаются втянуть в чужой конфликт. Постарайтесь избежать этого, чтобы не оказаться крайними.





Лев

Этот день удачный для поиска нового стиля. Это может касаться как внешности, так и стиля поведения.





Дева

Вас ждет очень выгодная деловая сделка. Чтобы не упустить шанс, рассматривайте все предложения, которые получите.





Весы

Сегодня вы можете получить приличную сумму, которой вам предстоит распорядиться по собственному усмотрению. Не забывайте, что изначально эти деньги принадлежат не вам.





Скорпион

Обратите внимание на свой внешний вид. Сегодня лучше во всем быть максимально скромными.





Стрелец

Вечер постарайтесь посвятить отдыху. Иначе вас может скосить переутомление.





Козерог

Не задумываясь, принимайте помощь коллег. Они помогут справиться со всеми заданиями вовремя.





Водолей

День порадует изобилием хороших новостей. Они будут касаться даже тех сфер жизни, в которых вы не надеялись на успех.





Рыбы

Сегодня вы можете быть достаточно радикальны в своих суждениях. Но, чтобы получить результат, лучше иногда идти на компромиссы.





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