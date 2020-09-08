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Главная Новости Досуг психология Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других подстерегает опасность
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Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других подстерегает опасность

Сразу три знака зодиака не только любят опасность, но и притягивают ее к себе словно магнитом

сегодня, 03:37
Автор:

Виолетта Комаровская

Если и существуют люди, которые пытаются избежать опасности и делают для этого все возможное, то это точно не представители знаков зодиака Овен, Телец и Рак. Их жизнь окутана адреналином и экстримом, пишет Slovofraza.

Овен

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других подстерегает опасность

Самые опасные знаки зодиака

Овны просто обожают приключения, опасность и риск. Поэтому они намеренно ищут их себе на голову. Они любят нарушать правила и испытывать себя на прочность. А вместе с тем и своих близких. Пытаться остановить Овнов - бесполезно. Все ваши попытки только еще больше подзадорят его  и подтолкнут к поиску опасности.

Телец

Тельцы очень упрямы, когда хотят что-то получить. Они готовы на любой риск, если решат, что именно это приблизит их к цели. И никакая опасность не будет способна их остановить. Ко всему, Тельцы могут быть очень ревнивыми. И это тоже нередко подталкивает их к рискованным поступкам.

Рак

Раки - это очень нежные и ранимые люди. Но вместе с тем они могут быть еще и очень опасными. От их подлости могут пострадать даже близкие люди. Причем наносят удар Раки зачастую в самый неожиданный момент. Люди, которые решатся с ними дружить, всегда должны быть готовы пережить обман.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, с какими знаками зодиака сложнее всего создать семью.


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