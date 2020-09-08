Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других подстерегает опасность

Если и существуют люди, которые пытаются избежать опасности и делают для этого все возможное, то это точно не представители знаков зодиака Овен, Телец и Рак. Их жизнь окутана адреналином и экстримом, пишет Slovofraza.

Овен

Самые опасные знаки зодиака

Овны просто обожают приключения, опасность и риск. Поэтому они намеренно ищут их себе на голову. Они любят нарушать правила и испытывать себя на прочность. А вместе с тем и своих близких. Пытаться остановить Овнов - бесполезно. Все ваши попытки только еще больше подзадорят его и подтолкнут к поиску опасности.

Телец

Тельцы очень упрямы, когда хотят что-то получить. Они готовы на любой риск, если решат, что именно это приблизит их к цели. И никакая опасность не будет способна их остановить. Ко всему, Тельцы могут быть очень ревнивыми. И это тоже нередко подталкивает их к рискованным поступкам.

Рак

Раки - это очень нежные и ранимые люди. Но вместе с тем они могут быть еще и очень опасными. От их подлости могут пострадать даже близкие люди. Причем наносят удар Раки зачастую в самый неожиданный момент. Люди, которые решатся с ними дружить, всегда должны быть готовы пережить обман.

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