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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 9 октября: кто сможет приблизиться к исполнению мечты
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Гороскоп на 9 октября: кто сможет приблизиться к исполнению мечты

Гороскоп на сегодня: Девам лучше никому не одалживать деньги, а Водолеев ждет встреча с влиятельным человеком

сегодня, 07:22
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 9 октября для всех знаков зодиака: сегодня необходимо во всем соблюдать меру.

Гороскоп на 9 октября: кто сможет приблизиться к исполнению мечты

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: Depositphotos


Овен

Ваш выбор, который придется сделать в первой половине дня, во многом повлияет на ваше ближайшее будущее. Поэтому отнеситесь к нему ответственно.


Телец

Новые идеи будут приходить вам в голову одна за другой. Одна из них станет вашей целью на ближайшее будущее. 


Близнецы

Если коллеги предлагают вам поработать над новым проектом, не отказывайтесь. Он может стать для вас источником дополнительного дохода.


Рак

Не относитесь легкомысленно к той информации, которую вы сегодня получите. Эти знания вскоре вам пригодятся. 


Лев

У вас появится шанс максимально приблизиться к исполнению мечты. Но его еще нужно рассмотреть.


Дева

Вам лучше отказаться от затеи дать кому-то крупную сумму в долг. Деньги могут не вернуться. 


Весы

Возможен небольшой кризис в отношениях с близкими людьми. Недопонимания возникнут из финансовых вопросов. 


Скорпион

Чтобы найти выход из ситуации, важно прислушиваться к себе. Ваш внутренний голос укажет правильный путь. 


Стрелец

Сегодня у вас откроются возможности для перемен. Благодаря им вы почувствуете себя намного уверенней. 


Козерог

Вы почувствуете непреодолимое желание с кем-то поспорить. Но не всякая истина рождается в споре.


Водолей

В любой момент вы должны быть готовы к встрече с влиятельным человеком. Она может произойти в самый неожиданный момент. 


Рыбы

Внимательно следите за тем, кому и что вы говорите. Сегодня небрежно брошенная фраза может спровоцировать серьезный конфликт.


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