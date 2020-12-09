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Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака

За что бы человек ни взялся в этот день, в любом случае обстоятельства будут складываться благоприятно, споры и конфликты не будут мешать жизни и работе.

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

 9  декабря -  день  гармонии  и благоприятных начинаний в любом деле. За что бы человек ни взялся в этот день, в любом случае обстоятельства будут складываться благоприятно.

Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака

ФОТО: Из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

В это  день звезды рекомендуют Овнам не задумываться о своих  действиях, а больше прилагать усилий  к работе и  труду.

Телец (21.04 – 21.05)

Не стоит  надеяться, что материальные блага  будут падать просто с  неба,  нужно много  трудится  и работать, чтобы добиться цели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Если вы не знаете, какая конечная цель вашего плана,  лучше  за эту  работу не браться. Потратите  только иллюзии.

Рак (22.06 – 22.07)

Если вы чувствуете, что сил мало,  не волнуйтесь, скоро  откроется  второе  дыхание и  вы благополучно  закончите проект.

Лев (23.07 – 21.08)

Для Львов, которые любят много разговаривать и мало работы – может впустую пройти  день. Разговоры отнимут  энергию и сил не прибавят.

Дева (22.08 – 23.09)

Побудьте с семьей, друзями,  родными и вы почувствуете новый прилив сил.

Весы (24.09 – 23.10)

День хорош  для финансовых операций,  вы получите не только  дивиденты, но и  возможность и  дальше  зарабатывать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Звезды рекомендуют порыться в долгом ящике и обнаружить там отложенный и, казалось бы, позабытый проект.

Стрелец (23.11 – 21.12)

От ваших поступков очень много  зависит,  не только  этот  день, но  и ближайшее будущее.

Козерог (22.12 – 20.01)

Проблема, которая буквально  недавно казалось вам неразрешимой, благополучно решится.

Водолей (21.01 – 18.02)

Лучше  не начинать  новые  дела и проекты. День посвятите  текущей  работе.

Рыбы (19.02 – 20.03)

День благоприятен для общения с друзьями: при невозможности встретиться лично.

Напомним, "Комментарии" писали, что 8 декабря может усилиться тревожность, нервозность, но не стоит поддаваться панике, а лучше побыть с семьей. 


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Источник: https://mixnews.lv/goroskop/2020/12/08/goroskop-na-sredu-9-dekabrya-dlya-kazhdogo-znaka-zodiaka/
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