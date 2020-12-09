Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака

9 декабря - день гармонии и благоприятных начинаний в любом деле. За что бы человек ни взялся в этот день, в любом случае обстоятельства будут складываться благоприятно. ФОТО: Из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

В это день звезды рекомендуют Овнам не задумываться о своих действиях, а больше прилагать усилий к работе и труду.

Телец (21.04 – 21.05)

Не стоит надеяться, что материальные блага будут падать просто с неба, нужно много трудится и работать, чтобы добиться цели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Если вы не знаете, какая конечная цель вашего плана, лучше за эту работу не браться. Потратите только иллюзии.

Рак (22.06 – 22.07)

Если вы чувствуете, что сил мало, не волнуйтесь, скоро откроется второе дыхание и вы благополучно закончите проект.

Лев (23.07 – 21.08)

Для Львов, которые любят много разговаривать и мало работы – может впустую пройти день. Разговоры отнимут энергию и сил не прибавят.

Дева (22.08 – 23.09)

Побудьте с семьей, друзями, родными и вы почувствуете новый прилив сил.

Весы (24.09 – 23.10)

День хорош для финансовых операций, вы получите не только дивиденты, но и возможность и дальше зарабатывать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Звезды рекомендуют порыться в долгом ящике и обнаружить там отложенный и, казалось бы, позабытый проект.

Стрелец (23.11 – 21.12)

От ваших поступков очень много зависит, не только этот день, но и ближайшее будущее.

Козерог (22.12 – 20.01)

Проблема, которая буквально недавно казалось вам неразрешимой, благополучно решится.

Водолей (21.01 – 18.02)

Лучше не начинать новые дела и проекты. День посвятите текущей работе.

Рыбы (19.02 – 20.03)

День благоприятен для общения с друзьями: при невозможности встретиться лично.

Напомним, "Комментарии" писали, что 8 декабря может усилиться тревожность, нервозность, но не стоит поддаваться панике, а лучше побыть с семьей.



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