Гороскоп на 9 декабря для всех знаков Зодиака

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Ольга Чародий
9 декабря -
день гармонии и благоприятных начинаний в любом деле. За
что бы человек ни взялся в этот день, в любом случае обстоятельства будут
складываться благоприятно. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Овен (21.03 – 20.04)
В это день звезды рекомендуют Овнам не задумываться о своих действиях, а больше прилагать усилий к работе и труду.
Телец (21.04 – 21.05)
Не стоит надеяться, что материальные блага будут падать просто с неба, нужно много трудится и работать, чтобы добиться цели.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Если вы не знаете, какая конечная цель вашего плана, лучше за эту работу не браться. Потратите только иллюзии.
Рак (22.06 – 22.07)
Если вы чувствуете, что сил мало, не волнуйтесь, скоро откроется второе дыхание и вы благополучно закончите проект.
Лев (23.07 – 21.08)
Для Львов, которые любят много разговаривать и мало работы – может впустую пройти день. Разговоры отнимут энергию и сил не прибавят.
Дева (22.08 – 23.09)
Побудьте с семьей, друзями, родными и вы почувствуете новый прилив сил.
Весы (24.09 – 23.10)
День хорош для финансовых операций, вы получите не только дивиденты, но и возможность и дальше зарабатывать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Звезды рекомендуют порыться в долгом ящике и обнаружить там отложенный и, казалось бы, позабытый проект.
Стрелец (23.11 – 21.12)
От ваших поступков очень много зависит, не только этот день, но и ближайшее будущее.
Козерог (22.12 – 20.01)
Проблема, которая буквально недавно казалось вам неразрешимой, благополучно решится.
Водолей (21.01 – 18.02)
Лучше не начинать новые дела и проекты. День посвятите текущей работе.
Рыбы (19.02 – 20.03)
День благоприятен для общения с друзьями: при невозможности встретиться лично.
Напомним, "Комментарии" писали, что 8 декабря может усилиться тревожность, нервозность, но не стоит поддаваться панике, а лучше побыть с семьей.
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