Гороскоп на 8 декабря для каждого знака Зодиака

Язык
Coinspot 08.12.2020
BTC/USD
19179.39
ETH/USD
589.04
LTC/USD
83.22
НБУ 08.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.55
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В это день звезды говорят, что может усилиться тревожность, нервозность, но не стоит поддаваться панике, а побыть лучше с семьей. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Овен (21.03 – 20.04)
Телец (21.04 – 21.05)
Близнецы (22.05 – 21.06)
Рак (22.06 – 22.07)
Старайтесь сосредоточиться на работе и выполнению задуманных проектов. Расслабляться пока еще не время.
Лев (23.07 – 21.08)
Если вы услышите критику в свой адрес, старайтесь не обращать внимание, их высказывания будут свидетельствовать не столько о ваших, сколько об их проблемах
Дева (22.08 – 23.09)
Не видитесь на негатив со стороны незнакомых вам людей, они постараются вывести вас. Думайте о хорошем, проведите время с семьей.
Весы (24.09 – 23.10)
В стремлении добиться правды, смотрите не переборщите. Время подумать, успокоится, взвешенно принимать решения.
Скорпион (24.10 – 22.11)
День желательно посвятить работе, которая не даст отвлечься от нее ни на минуту.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Не верьте мошенникам и будьте осторожнее. В это день попытаются втянуть вас в незнакомую аферу.
Козерог (22.12 – 20.01)
Не стоит заниматься самокритикой без достаточных на то оснований: в профессии вам и так равных немного
Водолей (21.01 – 18.02)
Самое время заниматься творчеством, пойти на курсы, изучить новую творческую профессию.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Запальчивость для вас сегодня – не лучшая советчица. Старайтесь держать себя в руках, независимо от обстоятельств.
Напомним, "Комментарии" писали, 7 декабря звезды говорят о сильной энергетике, которая поможет каждому знаку зодиака. Это день хорош, как для командировок, так и на начала новой работы, проекта. Вы получите хорошее предложение по работе или встретите своего человек в личной жизни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости