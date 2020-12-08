Гороскоп на 8 декабря для каждого знака Зодиака

В это день звезды говорят, что может усилиться тревожность, нервозность, но не стоит поддаваться панике, а побыть лучше с семьей. ФОТО: Из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Будьте осторожны со своим здоровьем. Звезды рекомендуют посидеть на диете, почистить свой организм.

Телец (21.04 – 21.05)

Если вы расстроены и злитесь, не срывайтесь на окружающих. Лучше разбейте пару тарелок, сделайте пробежку – выпустите пар, но не расстраивайте своих близких.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Если вас что-то беспокоит, займитесь работой по дому или любой физической работой, которая вас отвлечет.

Рак (22.06 – 22.07)

Старайтесь сосредоточиться на работе и выполнению задуманных проектов. Расслабляться пока еще не время.

Лев (23.07 – 21.08)

Если вы услышите критику в свой адрес, старайтесь не обращать внимание, их высказывания будут свидетельствовать не столько о ваших, сколько об их проблемах

Дева (22.08 – 23.09)

Не видитесь на негатив со стороны незнакомых вам людей, они постараются вывести вас. Думайте о хорошем, проведите время с семьей.

Весы (24.09 – 23.10)

В стремлении добиться правды, смотрите не переборщите. Время подумать, успокоится, взвешенно принимать решения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

День желательно посвятить работе, которая не даст отвлечься от нее ни на минуту.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Не верьте мошенникам и будьте осторожнее. В это день попытаются втянуть вас в незнакомую аферу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Не стоит заниматься самокритикой без достаточных на то оснований: в профессии вам и так равных немного

Водолей (21.01 – 18.02)

Самое время заниматься творчеством, пойти на курсы, изучить новую творческую профессию.

Рыбы (19.02 – 20.03)



Запальчивость для вас сегодня – не лучшая советчица. Старайтесь держать себя в руках, независимо от обстоятельств.

Напомним, "Комментарии" писали, 7 декабря звезды говорят о сильной энергетике, которая поможет каждому знаку зодиака. Это день хорош, как для командировок, так и на начала новой работы, проекта. Вы получите хорошее предложение по работе или встретите своего человек в личной жизни.

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