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Гороскоп на 8 декабря для каждого знака Зодиака

Звезды утверждают: наши ощущения продиктованы положением Луны и отношения к реальному положению вещей не имеют, поэтому обращать на них пристальное внимание не стоит. Лучший способ вернуть себе душевный покой – не поддаваться всеобщей агрессивности

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

В это  день звезды  говорят, что может усилиться тревожность, нервозность, но не стоит поддаваться панике, а побыть  лучше с семьей. 

Гороскоп на 8 декабря для каждого знака Зодиака

ФОТО: Из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

 

Будьте осторожны со своим здоровьем. Звезды  рекомендуют посидеть на диете,  почистить свой  организм.

Телец (21.04 – 21.05)

 

Если вы расстроены и злитесь, не срывайтесь на  окружающих. Лучше  разбейте пару  тарелок,  сделайте пробежку – выпустите пар,  но не расстраивайте своих близких.

Близнецы (22.05 – 21.06)

 

Если вас что-то беспокоит,  займитесь работой по дому или любой  физической  работой, которая вас отвлечет.

Рак (22.06 – 22.07)

Старайтесь сосредоточиться на работе и выполнению задуманных проектов. Расслабляться пока еще не время.

Лев (23.07 – 21.08)

Если вы услышите критику в свой адрес, старайтесь не обращать внимание, их высказывания будут свидетельствовать не столько о ваших, сколько об их проблемах

Дева (22.08 – 23.09)

Не видитесь на негатив со стороны незнакомых вам людей, они постараются вывести вас. Думайте о  хорошем, проведите время с семьей.

Весы (24.09 – 23.10)

В стремлении добиться правды, смотрите не переборщите. Время подумать, успокоится, взвешенно принимать решения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

День желательно посвятить работе, которая не даст отвлечься от нее ни на минуту.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Не верьте мошенникам и  будьте  осторожнее. В это  день попытаются втянуть вас в незнакомую аферу.

Козерог (22.12 – 20.01)

Не стоит заниматься самокритикой без достаточных на то оснований: в профессии вам и так равных немного

Водолей (21.01 – 18.02)

Самое время заниматься творчеством, пойти на курсы, изучить  новую творческую профессию.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Запальчивость для вас сегодня – не лучшая советчица. Старайтесь держать себя в руках, независимо от обстоятельств.

Напомним, "Комментарии" писали, 7 декабря звезды говорят о сильной энергетике, которая поможет каждому  знаку  зодиака. Это  день  хорош, как  для командировок, так и на начала новой  работы,  проекта. Вы получите  хорошее предложение по работе или встретите своего человек в личной жизни.


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Источник: https://mixnews.lv/goroskop/2020/12/07/1866954/
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