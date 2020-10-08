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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 8 октября: кому не стоит раздавать обещания
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Гороскоп на 8 октября: кому не стоит раздавать обещания

Гороскоп на сегодня: Весам лучше четко формулировать свои желания, а у Стрельцов откроются перспективы служебного романа

сегодня, 07:25
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 8 октября для всех знаков зодиака: играйте по правилам.

Гороскоп на 8 октября: кому не стоит раздавать обещания

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: zarinsknews.ru


Овен

С вашей второй половинкой сегодня возможны разногласия. Сегодня услышать точку зрения друг друга будет сложно. Лучше отложите решение всех вопросов до завтра. 


Телец

Будьте на чеку. Неожиданная встреча может стать вашим билетом в счастливое будущее. 


Близнецы

Вероятность успеха сегодня гораздо выше в мелких делах. Крупные задачи оставьте на потом.


Рак

Не исключено, что ваш партнер по работе нарушит данное вам обещание. Подготовьтесь к такому исходу заранее. 


Лев

Вы можете оказаться в довольно неоднозначной ситуации. Доверяйте вашему опыту и разуму, чтобы выйти сухим из воды. 


Дева

Не потеряйте голову от перспектив, которые открываются перед вами. Лучше сделать выбор как можно быстрее. 


Весы

Не скромничайте, когда озвучиваете свои желания. Вселенная исполнить ровно то, что вы попросите.


Скорпион

Не стоит разбрасываться обещаниями на все стороны. Многое вы просто не сможете воплотить в жизнь.


Стрелец

У одиноких Стрельцов очень большие шансы встретить своего будущего партнера на работе. Присмотритесь повнимательнее к своим коллегам, особенно если среди них есть новенькие. 


Козерог

Сегодня вас посетит непреодолимое желание поучить окружающих жизни. Но помните, что далеко не всем нужны ваши советы. 


Водолей 

В этот день удача может отвернуться от вас в самый неподходящий момент. Поэтому лучше не планируйте никаких важных встреч и не беритесь за сложные задачи. 


Рыбы

Постарайтесь сегодня не заниматься тяжелым физическим трудом. Даже поход в спортзал может высосать из вас всю энергию.


Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, чем может быть опасно двойное полнолуние в октябре.


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