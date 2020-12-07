Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака

7 декабря звезды говорят о сильной энергетике, которая поможет каждому знаку зодиака. Это день хорош, как для командировок, так и на начала новой работы, проекта. Вы получите хорошее предложение по работе или встретите своего человек в личной жизни. ФОТО: Из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Вы можете в этот день встретиться лицом к лицу со своими недругами: постарайтесь быть честными с собой и поступать по совести.

Телец (21.04 – 21.05)

Смело приступайте к реализации задуманного. Звезды на вашей стороне.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Если вы выбрали свое направление в работе, старайтесь не изменять своим намеченным целям. Если вы будете сомневаться, подумайте еще раз, что именно вы хотите.

Рак (22.06 – 22.07)

Энергичный заряд бодрости в это день принесет много положительных эмоций.

Лев (23.07 – 21.08)

Смело назначайте деловые встречи, в этот день звезды на вашей стороне в любом переговорном процессе.

Дева (22.08 – 23.09)

Тем, кто давно мечтает изменить линию своей жизни, направив ее в другую сторону, лучше времени не найти.

Весы (24.09 – 23.10)

Если вы решили дать знакомому человеку совет: старайтесь быть лояльным, случайное слово может обидеть близкого человека.

Скорпион (24.10 – 22.11)

День благоприятен для общения с друзьями или родственниками.

Стрелец (23.11 – 21.12)

В это день лучше сконцентрироваться на желаемом успехе, колебания и неуверенность не принесут ничего хорошего.

Козерог (22.12 – 20.01)

Этот день хорош для личной жизни: посвятите его любимому близкому человеку.

Водолей (21.01 – 18.02)

В этот день Водолеи могут получить выгодное предложение по работе, старайтесь не проморгать удачу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Проведите этот день со своей семьей или родственниками. В кругу семьи вы сможете расслабиться и наметить цели.

Напомним, "Комментарии" писали, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком, с которым вы враждуете довольно долгое время. Совет дня: если вы признаете свою ошибку, близкий человек охотно примет извинения.

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