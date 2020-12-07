Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака

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Ольга Чародий
7 декабря звезды говорят о сильной энергетике, которая
поможет каждому знаку зодиака. Это
день хорош, как для командировок, так и на начала новой работы,
проекта. Вы получите хорошее предложение
по работе или встретите своего человек в личной жизни. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Вы можете в этот день встретиться лицом к лицу со своими недругами: постарайтесь быть честными с собой и поступать по совести.
Телец (21.04 – 21.05)
Смело приступайте к реализации задуманного. Звезды на вашей стороне.
Если вы выбрали свое направление в работе, старайтесь не изменять своим намеченным целям. Если вы будете сомневаться, подумайте еще раз, что именно вы хотите.
Энергичный заряд бодрости в это день принесет много положительных эмоций.
Лев (23.07 – 21.08)
Смело назначайте деловые встречи, в этот день звезды на вашей стороне в любом переговорном процессе.
Дева (22.08 – 23.09)
Тем, кто давно мечтает изменить линию своей жизни, направив ее в другую сторону, лучше времени не найти.
Весы (24.09 – 23.10)
Если вы решили дать знакомому человеку совет: старайтесь быть лояльным, случайное слово может обидеть близкого человека.
День благоприятен для общения с друзьями или родственниками.
Стрелец (23.11 – 21.12)
В это день лучше сконцентрироваться на желаемом успехе, колебания и неуверенность не принесут ничего хорошего.
Этот день хорош для личной жизни: посвятите его любимому близкому человеку.
В этот день Водолеи могут получить выгодное предложение по работе, старайтесь не проморгать удачу.
Проведите этот день со своей семьей или родственниками. В кругу семьи вы сможете расслабиться и наметить цели.
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