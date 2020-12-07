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Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака

В это время важно настраиваться на хорошее, благодаря чему – поскольку позитивное мышление еще никто не отменял – можно рассчитывать на выгодные предложения в профессиональной сфере.

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

7 декабря звезды говорят о сильной энергетике, которая поможет каждому  знаку  зодиака. Это  день  хорош, как  для командировок, так и на начала новой  работы,  проекта. Вы получите  хорошее предложение по работе или встретите своего человек в личной жизни.

Гороскоп на 7 октября для всех знаков Зодиака

ФОТО: Из открытых источников

 

Овен (21.03 – 20.04)

Вы можете в этот день встретиться лицом к  лицу со своими  недругами: постарайтесь быть  честными с собой и поступать по совести.

Телец (21.04 – 21.05)

Смело приступайте к реализации  задуманного. Звезды на вашей стороне.

 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Если вы выбрали свое направление в работе, старайтесь не изменять своим намеченным целям. Если вы будете сомневаться, подумайте еще раз, что именно вы хотите.

 

Рак (22.06 – 22.07)

Энергичный заряд  бодрости в это день принесет много положительных эмоций.

Лев (23.07 – 21.08)

Смело назначайте деловые встречи,  в этот день  звезды на вашей стороне в любом переговорном процессе.

Дева (22.08 – 23.09)

Тем, кто давно мечтает изменить линию своей жизни, направив ее в другую сторону, лучше времени не найти.

Весы (24.09 – 23.10)

Если вы решили дать  знакомому человеку совет: старайтесь  быть лояльным,  случайное слово может  обидеть близкого человека.

 

Скорпион (24.10 – 22.11)

День благоприятен для общения с друзьями или родственниками.

Стрелец (23.11 – 21.12)

В это день лучше сконцентрироваться на желаемом успехе, колебания и  неуверенность не принесут ничего  хорошего.

 

Козерог (22.12 – 20.01)

Этот день  хорош  для  личной жизни: посвятите его  любимому близкому человеку.

 

Водолей (21.01 – 18.02)

В этот день Водолеи могут получить выгодное предложение по работе, старайтесь не проморгать удачу.

 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Проведите этот день со своей семьей или родственниками. В кругу семьи вы сможете расслабиться  и наметить цели.

 

Напомним, "Комментарии" писали, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком, с которым вы враждуете довольно долгое время. Совет дня: если вы признаете свою ошибку, близкий человек охотно примет извинения. 


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Источник: https://astrology.unian.net/goroskop-7-oktyabrya-budet-spokoynym-11171690.html
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