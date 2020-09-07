Гороскоп на 7 сентября: кому нужно поберечь здоровье

Совет на 7 сентября для всех знаков зодиака: не позволяйте эмоциям взять верх над разумом.





Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: mixnews.lv

Овен

Избыток энергии и сил потратьте на физические нагрузки. Можно просто устроить себе длительную прогулку.





Телец

Вам предстоит пережить новый опыт. В чем-то он будет стрессовым. Но именно благодаря ему в вашей жизни произойдет прорыв на пути к успеху.





Близнецы

Не нужно тратить деньги на пустяки. Вскоре они могут понадобиться вам для более серьезных проектов.





Рак

Вам очень легко будет находить новые знакомства. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы пополнить круг своего общения влиятельными людьми.





Лев

Постарайтесь рассмотреть сегодня в коллегах не только плохие, но и хорошие качества. Если получится, сможете использовать их себе во благо.





Дева

Очень большая вероятность подцепить сегодня простуду или почувствовать легкое недомогание. Поэтому заботьтесь о себе и не игнорируйте советы близких людей.





Весы

Любые деловые переговоры сегодня закончатся для вас успешно. Предложение, которое вы получите сегодня, может оказаться крайне выгодным.





Скорпион

В личной жизни придется переосмыслить многое. Сегодня вскроются факты, которые откроют вам глаза.





Стрелец

Сегодня особенно повезет одиноким Стрельцам. Звезды приготовили для них одно очень интересное знакомство.





Козерог

Не ждите помощи со стороны. Сегодня нужно рассчитывать только на свои силы.





Водолей

Этот день отлично подойдет для всего нового. Новые знакомства, увлечения или покупка новой одежды - выбирайте сами.





Рыбы

На работе в первой половине дня возникнет множество вопросов, которые придется решать оперативно. Так что соберитесь и поверьте в себя.





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