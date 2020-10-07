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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 7 октября: кому лучше начать экономить прямо сейчас
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Гороскоп на 7 октября: кому лучше начать экономить прямо сейчас

Гороскоп на сегодня: Львам не стоит доверять скидкам, а Близнецам не удастся избежать конфликта

сегодня, 07:25
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 7 октября для всех знаков зодиака: отличный день для работы над расширением своего кругозора.

Гороскоп на 7 октября: кому лучше начать экономить прямо сейчас

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: Shutterstock


Овен

Не нужно сегодня молчать о своих чувствах. Звезды будут максимально к вам благосклонны. Возможно, именно ваша решительность даст начало новым крепким отношениям. 


Телец

Сегодня вы почувствуете невероятный прилив энергии. Воспользуйтесь им, чтобы сделать как можно больше работы, и вскоре сможете выкроить время для полноценного отдыха.


Близнецы

Как бы вам не хотелось сегодня остаться в стороне от всех разборок и конфликтов, защищать свои интересы все же придется. Попытайтесь хотя бы сгладить острые углы. 


Рак

Сейчас вам необходимо включить режим строгой экономии. Только так вы сможете привлечь в свою жизнь больше денег.


Лев

Не стоит доверять скидкам и слепо покупать все подряд по выгодной цене. Вам могут подсунуть некачественный товар. 


Дева

Не нарушайте тех договоренностей, которых вы достигли с руководством ранее. Это может сломать все ваши планы. 


Весы

За вами сегодня охотно пойдут единомышленники. Так что тщательно выбирайте путь, по которому будете следовать далее. 


Скорпион

Чтобы поднять себе настроение, займитесь благоустройством своего жилища. Даже небольшие изменения — к лучшему.


Стрелец

Даже четко сформулированный план действий, должен иметь страховочный вариант. Сегодня может произойти множество непредвиденных событий. 


Козерог

Не делайте выбор вслепую. Вам могут подсунуть кота в мешке. 


Водолей 

Если чувствуете упадок сил, не нужно пытаться взбодрить себя искусственно. Лучше найдите время для полноценного сна и отдыха. 


Рыбы

Окружая своих близких заботой, не забудьте о их личном пространстве. Слишком сильная опека может их напугать.


Также ранее "Комментарии" рассказывали, какие знаки зодиака в октябре ждет сказочная прибыль.


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