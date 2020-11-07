Гороскоп на 7 ноября: кому пора решиться на эксперименты

Совет на 7 ноября для всех знаков зодиака: избегайте незапланированных трат.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: THEWORLDNEWS.NET





Овен

Все, за что вы сегодня будете браться, обернется успехом. Планировали перемены в жизни — не стоит их откладывать.





Телец

Сегодня вы можете получить очень выгодное предложение. Рискните и станьте еще на шаг ближе к мечте.





Близнецы

Сойдите с накатанной колеи. Вы удивитесь, сколько вокруг вас возможностей.





Рак

События с самого утра будут развиваться совсем не так, как вы этого хотите. Постарайтесь не портить себе настроение из-за этого.





Лев

Большая часть неприятностей исчезнет сама собой, если не пытаться ничего с ними сделать. Просто пусть все развивается своим путем.





Дева

Если что-то получается не с первого раза, не стоит стучать в закрытые двери. По крайней мере сегодня.





Весы

Вас ждет достаточно благополучный период. И изменения к лучшему начнутся уже сегодня.





Скорпион

Не рекомендуется сегодня заниматься финансовыми операциями. Особенно не стоит ничего одалживать.





Стрелец

В отношениях с коллегами сегодня стоит проявить заботу. Вскоре они отблагодарят вас за это.





Козерог

Не стесняйтесь озвучивать свои идеи вслух. Руководству придется по вкусу ваша активность.





Водолей

Звезды рекомендуют сегодня побольше экспериментировать. Нетрадиционный подход к решению вопросов принесет неплохую прибыль.





Рыбы

Вам под силу разобраться с проблемами, которые висят над вами мертвым грузом. Но нужно поискать главную причину происходящего.





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