Гороскоп на 6 сентября: кого будут преследовать мелкие неудачи

Совет на 6 сентября для всех знаков зодиака: не стоит делать необдуманных шагов.





Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Перемены, которых вы ждали в личной жизни, скорее всего так и не произойдут. Но это даже к лучшему.





Телец

Вас ждет очень интересная дорога. Вы откроете для себя и в себе нечто такое, о чем раньше даже не догадывались.





Близнецы

Сегодня произойдет случайная встреча с человеком, которого вы давно не видели. Можете смело отдаваться во власть приятным воспоминаниям.





Рак

Постарайтесь как можно подробнее спланировать свой понедельник. В нем будет очень много суматохи. Четкий план поможет со всем разобраться быстрее.





Лев

Вас весь день будут подстерегать мелкие неудачи. Особенно внимательно нужно отнестись к своему здоровью.





Дева

До самого вечера вас будет преследовать волнение из-за дел, которые вы никак не можете закончить. Совет только один - как можно скорее поставить точку.





Весы

Свои эмоции вам будет очень сложно контролировать. Но попытаться это сделать нужно. Ведь даже одно неосторожное слово может очень сильно обидеть близкого вам человека.





Скорпион

Сегодня вам нужно будет принять очень важное решение. Причем от него будет зависеть не ваше будущее, а судьба ваших близких.





Стрелец

Постарайтесь ничего сегодня не брать в долг. Иначе вас может затянуть в водоворот финансовых неудач.





Козерог

Не ограничивайте себя в желаниях. Чем больше будете просить у Вселенной, тем больше получите.





Водолей

Старайтесь избегать сегодня каких-либо договоренностей с малознакомыми людьми. Вас могут обмануть.





Рыбы

Постарайтесь никому ничего сегодня не обещать. Очень высока вероятность того, что вы не сможете сдержать свое слово.





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