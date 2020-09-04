Астрологи рассказали, какие знаки зодиака станут счастливее этой осенью

Эта осень принесет с собой и радости, и печали. Но некоторым знакам зодиака повезет больше остальных, ведь в ближайшие три месяца их ждут, в основном, положительные эмоции и успех. Среди настоящих счастливчиков оказались Телец, Близнецы, Рак, Скорпион и Рыбы, пишет Slovofraza.

Телец

Счастье. Фото: yourfreedom.ru

На вашем пути в последнее время было достаточно много препятствий. Но уже в сентябре черная полоса останется в прошлом. Звезды приготовили для вас нечто такое, во что вам самим будет сложно поверить. А ведь вы заслужили на этот подарок судьбы. Осень окутает вас счастьем и благополучием. Также этот период гарантированно принесет вам выгодные финансовые сделки.

Близнецы

Настал период для воплощения в жизнь самых амбициозных планов. Вас ждет головокружительный успех, а воплотить все задуманное в жизнь помогут близкие люди. Первая половина осени благоприятна для крупных проектов и создания семьи. Самое главное не погружайте себя преднамеренно в рутину и позвольте себе насладиться успехом и счастьем.

Рак

Начало осени для вас может оказаться достаточно нестабильным. В какой-то момент вы ощутите собственное бессилие и эмоциональную опустошенность. Но силы покорять новые вершины появятся буквально из ниоткуда. В жизнь придет гармония и изменения к лучшему. Не игнорируйте подсказки судьбы - они укажут вам самый короткий путь к счастью. В конце этого пути вас также ждет финансовый успех.

Скорпион

Вам особенно будет везти в начале осени и в конце. Звезды наполнят вашу жизнь положительными эмоциями. Наконец-то получится решить сложные задачи и покончить с затянувшимися проблемами. Самое главное, оказавшись на гребне успеха, четко составить план дальнейших действий. Вам нужно удержать удачу любой ценой.

Рыбы

Вам не нужно много для счастья, ведь вы умеете радоваться простым вещам. И все же Вселенная приготовила подарок и для вас. В прошлом останутся все проблемы, которые преследовали вас в последнее время. События будут складываться именно так, как вам это нужно. Это наполнит вас уверенностью в себе. Как только почувствуете прилив энергии, не оглядывайтесь на прошлое, а действуйте. Второго шанса может и не быть.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, кому из знаков зодиака очень повезет в сентябре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!