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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 6 октября: у кого появится шанс познакомиться с влиятельным человеком
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Гороскоп на 6 октября: у кого появится шанс познакомиться с влиятельным человеком

Гороскоп на сегодня: Овнам разобраться с кучей дел помогут коллеги, а Ракам нужно понять, чего они хотят от жизни

сегодня, 07:23
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 6 октября для всех знаков зодиака: беритесь только за те задания, которые наверняка вам под силу.

Гороскоп на 6 октября: у кого появится шанс познакомиться с влиятельным человеком

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: mixnews.lv


Овен

Можете смело делегировать часть своих полномочий коллегам. Они помогут разобраться с кучей дел, которые на вас навалились.


Телец

У вас появится шанс познакомиться с очень влиятельным человеком. В дальнейшем он поможет исполнить не одну вашу мечту. 


Близнецы

Сегодня вы будете очень востребованы. Благодаря этому вы сможете неплохо заработать.


Рак

Будьте честны с собой и определитесь, чего хотите. Если вы сами сейчас не начнете двигаться к своей цели, вскоре звезды могут навсегда закрыть для вас этот путь.


Лев

Не нужно делиться своими проблемами с малознакомыми людьми. Полученную информацию они могут в будущем использовать против вас.


Дева

В любой непонятной ситуации отправляйтесь на прогулку или за чашечкой кофе. Смена обстановки даже на короткое время поможет погасить вспышку агрессии.


Весы

Звезды будут проверять вас на выдержку, провоцируя один конфликт за другим. Постарайтесь выдержать это испытание на прочность. 


Скорпион

Не нужно жертвовать собой и сгорать на работе, если чувствуете себя неважно. Спасибо вам за это не скажут, а проблемы со здоровьем возникнуть могут.


Стрелец

Если запланировали на сегодня какую-либо встречу, будьте готовы к тому, что время сборов может затянуться. Лучше не откладывать их до последнего. 


Козерог

Сегодня звезды советуют инвестировать в свое жилище. Если давно планировали крупную покупку, самое время воплотить задуманное в жизнь.


Водолей 

Одиноким Водолеям пришло время попрощаться со своим холостяцким статусом. Если к серьезным отношениям вы не готовы, просто позвольте себе небольшую любовную интрижку. 


Рыбы

Если хотите получить сегодня дополнительный заработок, полагайтесь на свою удачу, а также сообразительность. Они укажут путь к золотой жиле.


Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака чаще других превращаются в трудоголиков.


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