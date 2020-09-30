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Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые любят и умеют работать лучше остальных

Трудолюбие этих знаков зодиака иногда превращается в настоящий трудоголизм

сегодня, 13:20
Автор:

Виолетта Комаровская

Трудолюбие может быть как положительной чертой, которая помогает достичь больших высот, так и настоящей вредной привычкой. Астрологи назвали знаки зодиака, которым присущи оба состояния. Балансировать между трудолюбием и трудоголизмом, зачастую, приходится Львам, Девам, Козерогам и Водолеям, пишет Тelegraf.by. 

Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые любят и умеют работать лучше остальных

Самые трудолюбивые знаки зодиака. Фото: podrobnosti.mk.ua

Лев

Кому-то может показаться, что Львы ленивые и безынициативные работники. Но это только до тех пор, пока они не найдут дело, которое им будет по душе. Дальше их будет уже не остановить. Львы готовы посвятить любимой работе все свое время. И неважно, день это будет или ночь. Им кажется, что для достижения успеха нельзя терять ни минуты. Именно из-за этого очень часто отказываются от отпуска и выходных. К слову, в ущерб своему здоровью.

Дева

Девы боятся даже ненадолго оставить свою работу, так как им все время кажется, что они растеряют свои профессиональные навыки и опыт. Представители этого знака зодиака всегда готовы работать сверхурочно. Особенно, если за это обещают заплатить. Если же заработок Дев связан напрямую с количеством проделанной работы, они и вовсе забудут, что такое выходные и отдых.

Козерог

Козероги очень самодостаточные личности и одни из самых ответственных работников. Они с раннего возраста привыкли выполнять всю работу сами и не позволяют никому помогать им. В какой-то момент Козероги даже могут быть готовы все бросить и отдохнуть, но чувство долга все равно возьмет верх. Это, к слову, может обернуться раздражительностью и тревогой. Поэтому время хоть на небольшой отдых находить.

Водолей

Если вам нужны целеустремленные работники, обратите внимание на Водолеев. Для них работа — это не источник доходов, а, в первую очередь, путь к самореализации и саморазвитию. Если им нравится то, чем они занимаются. Они легко могут обходиться без отпуска, и это никак не скажется на их трудоспособности. Водолеи одинаково хорошо справляются как с рутинными заданиями, так и с творческими. Но, опять же, это только если им нравится их работа.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые ленивые


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