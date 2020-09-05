Гороскоп на 5 сентября: кому нужно потратить деньги на себя

Совет на 5 сентября для всех знаков зодиака: в общении с окружающими будьте предельно осторожны, чтобы никого не обидеть.





Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Никто не сможет устоять перед вашим напором. Эту способность используйте для созидания, а не разрушения.





Телец

Этот день идеально подходит для того, чтобы вложить некую сумму в себя любимого. Потратьте деньги на то, что вам по душе.





Близнецы

Если вас попросят о помощи, выполните просьбу бескорыстно. Вскоре вы обязательно получите заслуженное вознаграждение.





Рак

Ваша проницательность поможет посмотреть на многие вещи под новым углом. Эти открытия пойдут вам на пользу.





Лев

В любом споре опирайтесь только на факты. Иначе рискуете заработать себе репутацию сплетника.





Дева

В вашем голосе сегодня будут звучать командирские ноты. Но иногда все же нужно быть мягче и не давить слишком сильно на коллег и близких.





Весы

Сегодня вам нужно быть открытым и искренним собеседником. Вы сможете расположить к себе очень влиятельного человека.





Скорпион

Вам могут предъявить претензии, с которыми вы абсолютно не согласны. Возможно, не стоит быть столь категоричными.





Стрелец

Ваша уверенность в себе сегодня может дать сбой. Но ваши сомнения напрасны - вы сейчас правы как никогда.





Козерог

Если в отношениях со второй половинкой в последнее время были определенные сложности, то сейчас очень большая вероятность усугубить ситуацию. Постарайтесь отбросить эгоизм в сторону.





Водолей

Ваше непреодолимое желание докопаться до истины может обернуться не очень приятными открытиями. Хорошенько подумайте, нужно ли это вам. Иногда лучше не знать всей правды.





Рыбы

В этот день звезды одарят вас повышенной работоспособностью. Кажется, у вас появился шанс разобраться со всеми домашними делами.





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