kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10668.32

ETH/USD

352.33

LTC/USD

46.33

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 5 октября: кому нужно потратить деньги на отдых
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 5 октября: кому нужно потратить деньги на отдых

Гороскоп на сегодня: Рыбам будет полезно полностью погрузиться в рабочий процесс, а Девам стоит отказаться от физических нагрузок

сегодня, 07:25
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 5 октября для всех знаков зодиака: не тратьте время и деньги на бесполезные вещи. 

Гороскоп на 5 октября: кому нужно потратить деньги на отдых

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: pixabay.com


Овен 

Прислушайтесь к тому, что говорят о вас коллеги. В их словах вы можете найти ключ к карьерному успеху, если все правильно проанализируете. 


Телец

Если на что и стоит сегодня тратить деньги, так это на будущие поездки. Смело инвестируйте финансы в свой отдых. 


Близнецы

Вам может понадобиться ваша интуиция. Ваши партнеры могут поставить вас в тупик, но внутренний голос подскажет, как из него выбраться. 


Рак

Сегодня вы можете оказаться в довольно напряженной обстановке. Абстрагируйтесь от всего и помечтайте о прекрасном вечере, который вы сможете провести с близкими людьми. 


Лев

Вы были довольно холодны со своей второй половинкой в последнее время. Пришло время проявить заботу и чуткость.


Дева

Сегодня лучше отказаться от больших физических нагрузок. Из-за них могут возникнуть мелкие проблемы со здоровьем.


Весы

Собираясь куда-либо, проверьте, все ли необходимое вы взяли с собой. Ваша рассеянность может спровоцировать мелкие проблемы. 

 

Скорпион

Сегодня может возникнуть острый конфликт с близким другом. Постарайтесь услышать друг друга, не повышая голоса.


Стрелец

Вас ждет очень приятная встреча. Она может сулить вам новые карьерные вершины. 


Козерог 

Сегодня сосредоточиться на чем-либо вам будет невероятно сложно. Поэтому решение каких-то очень важных задач лучше оставить на потом. 


Водолей

Подумайте о том, чем на самом деле вам хотелось бы заниматься. Сейчас самое время подготовить благоприятную почву для перемен. 


Рыбы

Лучшее лекарство от скуки — работа. А у вас ее накопилось немало. Поэтому совмещайте приятное с полезным.


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что может рассказать о характере человека последняя цифра в дате рождения. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости