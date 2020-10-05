Гороскоп на 5 октября: кому нужно потратить деньги на отдых

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Виолетта Комаровская
Совет на 5 октября для всех знаков зодиака: не тратьте время и деньги на бесполезные вещи.
Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: pixabay.com
Овен
Прислушайтесь к тому, что говорят о вас коллеги. В их словах вы можете найти ключ к карьерному успеху, если все правильно проанализируете.
Телец
Если на что и стоит сегодня тратить деньги, так это на будущие поездки. Смело инвестируйте финансы в свой отдых.
Близнецы
Вам может понадобиться ваша интуиция. Ваши партнеры могут поставить вас в тупик, но внутренний голос подскажет, как из него выбраться.
Рак
Сегодня вы можете оказаться в довольно напряженной обстановке. Абстрагируйтесь от всего и помечтайте о прекрасном вечере, который вы сможете провести с близкими людьми.
Лев
Вы были довольно холодны со своей второй половинкой в последнее время. Пришло время проявить заботу и чуткость.
Дева
Сегодня лучше отказаться от больших физических нагрузок. Из-за них могут возникнуть мелкие проблемы со здоровьем.
Весы
Собираясь куда-либо, проверьте, все ли необходимое вы взяли с собой. Ваша рассеянность может спровоцировать мелкие проблемы.
Скорпион
Сегодня может возникнуть острый конфликт с близким другом. Постарайтесь услышать друг друга, не повышая голоса.
Стрелец
Вас ждет очень приятная встреча. Она может сулить вам новые карьерные вершины.
Козерог
Сегодня сосредоточиться на чем-либо вам будет невероятно сложно. Поэтому решение каких-то очень важных задач лучше оставить на потом.
Водолей
Подумайте о том, чем на самом деле вам хотелось бы заниматься. Сейчас самое время подготовить благоприятную почву для перемен.
Рыбы
Лучшее лекарство от скуки — работа. А у вас ее накопилось немало. Поэтому совмещайте приятное с полезным.
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