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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 4 октября: кого ждет день осуществления желаний
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Гороскоп на 4 октября: кого ждет день осуществления желаний

Гороскоп на сегодня: Ракам лучше придерживаться привычного распорядка дня, а Львам не стоит отправляться в длительные командировки

сегодня, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 4 октября для всех знаков зодиака: сегодня лучше заботиться не о внешности, а о внутреннем мире.

Гороскоп на 4 октября: кого ждет день осуществления желаний

Гороскоп для всех знаков зодиака


Овен 

Отличный день, чтобы провести ревизию в своих отношениях. Подумайте, чего именно не хватает вам в личной жизни, и найдите способ пополнить этот дефицит.


Телец

Сегодня отличный день, чтобы начать активно менять свою жизнь к лучшему. Начните с написания подробного плана.


Близнецы

Любые спорные вопросы сейчас полезно решать за чашечкой кофе. Так, гляди, еще можно и родить в процессе обсуждения перспективную идею.


Рак

Сегодня вам не стоит отступать от привычного распорядка дня. Неизвестность таит много опасностей.


Лев

С длительными командировками и поездками лучше повременить. В дороге вас может подстерегать опасность.


Дева

Этот день хорошо было бы потратить на осмысление собственных ошибок. Только все тщательно обдумав, вы не повторите их снова.


Весы

Чтобы получить то, что вам хочется, придется усердно над собой поработать. Лень, напротив, обернется крахом. 


Скорпион

Чтобы обрести счастье в личной жизни, нужно действовать решительно. Отбросьте все стереотипы и сделайте так, как велит вам сердце. 


Стрелец

Иногда ради общего блага нужно поставить свои интересы на второй план. Сейчас в вашей жизни наступил именно такой период.


Козерог 

Если с какой-либо задачей никак не удавалось справиться, попробуйте сегодня еще раз. Звезды будут способствовать настойчивым и терпеливым. 


Водолей

Ваши желания сегодня будут сбываться, стоит лишь вам о них подумать. Но помните, что всему есть пределы. Благосклонность Вселенной тоже не бесконечна.


Рыбы

С близкими людьми постарайтесь быть помягче. Высока вероятность крупной семейной ссоры.


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака ждет сказочная прибыль в октябре.


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