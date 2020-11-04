Гороскоп на 4 ноября: кому следует восстановить старые связи

Совет на 4 ноября для всех знаков зодиака: отличное время для решения вопросов, требующих концентрации.

Гороскоп для всех знаков зодиака





Овен

Отвлечься от тяжелых мыслей поможет работа. Вас сегодня ждет много интересных задач.





Телец

Сегодня вы будете в центре внимания. Располагать людей к себе будет очень легко, и в некоторых ситуациях этим стоит воспользоваться.





Близнецы

Этот день может удивить вас весьма приятным сюрпризом. Не забудьте отблагодарить за него кого нужно.





Рак

Звезды советуют восстановить старые связи. С кем-то из этих людей вы можете стать отличными партнерами.





Лев

Чтобы не выгореть к концу рабочего дня окончательно, больше общайтесь с коллегами. Выбирайте темы, которые не связанны с работой.





Дева

Сегодня вам захочется побыть немного в себе. Позвольте себе эту небольшую слабость.





Весы

Не ждите, пока деньги свалятся вам на голову. Сейчас перед вами множество возможностей заработать их честным трудом.





Скорпион

Рабочий день пройдет в чудесной атмосфере. Коллеги и руководство будут с вами максимально приветливыми.





Стрелец

Вас ждет некое разочарование, связанное с близким человеком. Но где-то на подсознательном уровне вы давно понимали, что нечто подобное может случиться.





Козерог

Не стоит искать ответы на волнующие вас вопросы непонятно где. Сегодня они окажутся прямо у вас под носом.





Водолей

Ваша мечта обязательно сбудется. Но сейчас для этого нужно проявить немного терпения.





Рыбы

Весь день вы будете очень подозрительными. Но искать подводные камни там, где их точно быть не может, не стоит.





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