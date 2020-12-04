Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака

Язык
Coinspot 04.12.2020
BTC/USD
19313.47
ETH/USD
607.70
LTC/USD
87.75
НБУ 04.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
4 декабря звезды рекомендуют
не бояться трудностей, а воплощать
все ваши мечты. Реализовать свою мечту могут немногие - только
те, кто истинно верят и прикладывают усилия, так считают звезды. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Овен (21.03 – 20.04)
Старайтесь не проявлять свой мягкий характер в этот день - большая вероятность, что вас могут просто использовать.
Телец (21.04 – 21.05)
В этот день все недопонимание между близкими людьми звезды рекомендуют решать сразу же, чтобы не всплывали старые обиды.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Этот день принесет много хорошего – постарайтесь его провести с самыми близкими для вас людьми.
Не стоит ссориться из близкими только из-за того, что они совершили ошибку, будьте терпеливее и все наладится.
Этот день хорош для того, чтобы наконец-то решить вопрос со своим проектом – сегодняшний шанс никак нельзя упустить.
Этот день хорош, чтобы побыть с семьей и ненадолго отложить своим дела.
Весы (24.09 – 23.10)
Встревая в чужой конфликт, важно помнить о максимальной дипломатичности.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Ваши дети будут нуждаться в вас, уделите им внимание и заботу.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Если вы поссорились со своим любимым человек - простите друг друга, впереди много прекрасных моментов, не стоит ссориться по пустякам.
Рекомендуем вам ненадолго отложить дела и заняться собой, здоровье важнее.
Делая добрые дела, ни в коем случае не рассчитывайте на благодарность.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Позаботьтесь о своем организме и здоровье, он может посылать вам сигналы – не игнорируйте его.
Ранее "Комментарии" писали о том, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости