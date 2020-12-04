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Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака

4 декабря звезды рекомендуют не бояться трудностей, а воплощать все ваши мечты.

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

4 декабря звезды рекомендуют  не бояться  трудностей, а воплощать все ваши мечты. Реализовать свою мечту могут немногие -  только  те, кто истинно верят и прикладывают усилия,  так считают звезды.

Гороскоп на 4 декабря для всех знаков Зодиака

Фото из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Старайтесь не проявлять свой мягкий характер в этот день -   большая вероятность, что вас могут просто  использовать.

Телец (21.04 – 21.05)

В этот  день все  недопонимание между близкими людьми звезды  рекомендуют  решать сразу же, чтобы  не всплывали старые обиды.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Этот  день принесет много хорошего – постарайтесь его провести с самыми близкими для вас людьми.

 

Рак (22.06 – 22.07)

Не стоит ссориться из близкими только из-за того, что они совершили ошибку, будьте  терпеливее и все  наладится.

 

Лев (23.07 – 21.08)

Этот  день хорош для того, чтобы  наконец-то  решить вопрос со своим проектом – сегодняшний шанс никак нельзя упустить. 

 

Дева (22.08 – 23.09)

Этот  день хорош, чтобы побыть с семьей и ненадолго  отложить своим дела.

Весы (24.09 – 23.10)

Встревая в чужой конфликт, важно помнить о максимальной дипломатичности.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Ваши  дети будут нуждаться в вас, уделите им внимание и заботу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Если вы поссорились со своим любимым человек -  простите друг друга, впереди много прекрасных моментов, не стоит ссориться по пустякам.

 

Козерог (22.12 – 20.01)

Рекомендуем вам ненадолго отложить  дела и  заняться собой, здоровье важнее.

 

Водолей (21.01 – 18.02)

Делая добрые дела, ни в коем случае не рассчитывайте на благодарность.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Позаботьтесь о своем организме и  здоровье, он может посылать вам сигналы – не игнорируйте его. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком. 


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Источник: https://tsn.ua/
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