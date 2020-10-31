Гороскоп на 31 октября: кому стоит обратить внимание на свое здоровье

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Виолетта Комаровская
Совет на 31 октября для всех знаков зодиака: на первое место ставьте чувства, а не деньги.
Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: vesti-ua.net
Овен
Вам сегодня стоит просто отдохнуть и заняться тем, что вы любите делать больше всего.
Телец
Вам не хватает чувства легкости. Порадуйте себя чем-то приятным и научитесь замечать прекрасное в мелочах.
Близнецы
То, к чему вы так стремились, сбудется совсем скоро. Но сегодня нужно будет сделать еще один непростой шаг к своей мечте.
Рак
Сегодня вы можете почувствовать себя уставшими и эмоционально опустошенными. Гоните прочь это состояние всеми способами.
Лев
Этот день пройдет очень активно и бодро. Вы сделаете все, что задумали, и даже останется немного времени для себя.
Дева
Посвятите этот вечер исключительно своему любимому человеку. Общение тет-а-тет принесет вам обоим неимоверное удовольствие.
Весы
Этот день идеально подходит для того, чтобы основательно заняться своим здоровьем. Запишитесь на профилактический осмотр и купите, наконец-то, абонемент в спортзал.
Скорпион
Проведите этот день максимально спокойно. Не нужно делать никаких резких движений. Пусть все идет по плану.
Стрелец
Сегодня вас ждет много приятных хлопот. К вечеру вы будете уставшие, но счастливые.
Козерог
Вас ждет успех, если не будете зацикливаться на мелких неприятностях. Вам под силу преодолеть любое препятствие.
Водолей
Обязательно найдите время, чтобы привести в порядок свои финансовые дела. Не откладывайте все на потом.
Рыбы
Сегодня вы можете совершить обидную ошибку в личной жизни. Но вам будет под силу все исправить.
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