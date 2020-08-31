Гороскоп на 31 августа: кому стоит отказаться от новых знакомств

Совет на 31 августа для всех знаков зодиака: хотите достичь успеха, найдите мотивацию.





Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: tovarysh.life

Овен

От новых знакомств пока лучше отказаться. Новые люди могут привлечь в вашу жизнь новые неприятности.





Телец

Вы успешно справитесь с поставленной задачей, даже если изначально вам так не кажется. Главное не торопиться и обдумывать каждый шаг.





Близнецы

Сегодня деньги лучше тратить не на себя, а на близких людей. За щедрость звезды вас вознаградят.





Рак

Ваша помощь может резко понадобиться близкому человеку. Будьте готовы бросить все свои дела в любой момент.





Лев

К решению финансовых вопросов лучше не привлекать друзей. Они дадут вам ложные советы.





Дева

Вам лучше провести сегодняшний вечер вместе с семьей. Это отвлечет вас от мелких проблем на работе.





Весы

Не будьте слишком откровенны с малознакомыми людьми. Ваши слова они могут использовать проти вас.





Скорпион



От любых поездок сегодня лучше отказаться. Они сулят мелкие неприятности.





Стрелец

Не тратьте силы и ничего не доказывайте человеку, который не хочет вас слышать. Убедить его все равно не получится.





Козерог

Сегодня вам лучше расчитаться со всеми долгами. Или они начнут расти, как снежный ком.





Водолей

На пути к успеху полагайтесь только на себя. Только вы сможете выбрать правильную дорогу.





Рыбы

Вам нужно поберечь здоровье. Все ваши проблемы - из-за стресса.





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