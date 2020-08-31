kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11686.25

ETH/USD

425.04

LTC/USD

62.14

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 31 августа: кому стоит отказаться от новых знакомств
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 31 августа: кому стоит отказаться от новых знакомств

Гороскоп на сегодня: Весам лучше держать рот на замке с незнакомцами, а Рыбам поберечь здоровье

сегодня, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 31 августа для всех знаков зодиака: хотите достичь успеха, найдите мотивацию. 


Гороскоп на 31 августа: кому стоит отказаться от новых знакомств

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: tovarysh.life

Овен

От новых знакомств пока лучше отказаться. Новые люди могут привлечь в вашу жизнь новые неприятности. 


Телец

Вы успешно справитесь с поставленной задачей, даже если изначально вам так не кажется. Главное не торопиться и обдумывать каждый шаг.


Близнецы

Сегодня деньги лучше тратить не на себя, а на близких людей. За щедрость звезды вас вознаградят. 


Рак

Ваша помощь может резко понадобиться близкому человеку. Будьте готовы бросить все свои дела в любой момент.


Лев

К решению финансовых вопросов лучше не привлекать друзей. Они дадут вам ложные советы. 


Дева

Вам лучше провести сегодняшний вечер вместе с семьей. Это отвлечет вас от мелких проблем на работе.


Весы

Не будьте слишком откровенны с малознакомыми людьми. Ваши слова они могут использовать проти вас. 


Скорпион

От любых поездок сегодня лучше отказаться. Они сулят мелкие неприятности. 


Стрелец

Не тратьте силы и ничего не доказывайте человеку, который не хочет вас слышать. Убедить его все равно не получится. 


Козерог

Сегодня вам лучше расчитаться со всеми долгами. Или они начнут расти, как снежный ком. 


Водолей

На пути к успеху полагайтесь только на себя. Только вы сможете выбрать правильную дорогу. 


Рыбы

Вам нужно поберечь здоровье. Все ваши проблемы - из-за стресса. 


Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие мужчины по гороскопу самые жадные.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!