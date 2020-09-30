Гороскоп на 30 сентября: кому звезды сулят прибыль

Совет на 30 сентября для всех знаков зодиака: цените каждый момент.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: mixnews.lv





Овен

Бросаться от одной идеи к другой — сейчас не самое лучшее решение. Нужно определить четкую цель и двигаться к ней уверенными шагами.





Телец

Ваша безобидная привычка вскоре может оказаться для вас пагубной. Откажитесь от нее, пока еще не поздно.





Близнецы

Сейчас вам необходимы покой и тишина. Пусть даже в небольших количествах. Найдите сегодня время, чтобы побыть в одиночестве.





Рак

Этот день принесет вам хорошую прибыль. Ваше чутье на деньги сработает стопроцентно.





Лев

С самого утра вам буквально придется собирать себя по частям. Не нужно пытаться сразу же погружаться в работу. Дайте себе время на адаптацию.





Дева

Кому-то из ваших друзей сегодня может понадобиться не только моральная, но и материальная поддержка. Не отказывайте в помощи. Вселенная отблагодарит вас за это.





Весы

Вас может окутать облако романтики. Не сопротивляйтесь, чтобы не спугнуть свою судьбу.





Скорпион

Она хорошая новость сделает успешным весь ваш день. Позитивная энергетика, которую вы будете излучать, очень понравится фортуне.





Стрелец

Попытайтесь быть искренними со своими коллегами. Ваш обман, может, и не будет раскрыт, но точно заставит вас чувствовать себя дискомфортно.





Козерог

Сегодня вам придется пожалеть о поступке, который вы совершили в недавнем прошлом. Все вернется вам бумерангом.





Водолей

Уделите время самым близким людям. Кому-то и них очень нужна ваша поддержка, но они стесняются о ней попросить.





Рыбы

Заставить себя поработать хоть немного будет крайне сложно. Но помните, что вашу работу за вас никто не сделает.





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