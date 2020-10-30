kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.10.2020

BTC/USD

13171.67

ETH/USD

381.52

LTC/USD

53.20

НБУ 30.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 30 октября: кому стоит проявить инициативу, чтобы заработать
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 30 октября: кому стоит проявить инициативу, чтобы заработать

Гороскоп на сегодня: Овнам не нужно взваливать на себя слишком много, а Раков ждет очень эмоциональный день

сегодня, 07:22
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 30 октября для всех знаков зодиака: сегодня лучше найти время для заботы о своем здоровье.

Гороскоп на 30 октября: кому стоит проявить инициативу, чтобы заработать

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: golos.ua


Овен

Вам сегодня противопоказаны переутомление и чрезмерные физические нагрузки. Если были планы связанные с физическим трудом, лучше их отмените.


Телец

У вас выпадет возможность хорошенько отдохнуть. Работы сегодня будет немного, а идей для интересного досуга достаточно.


Близнецы

Вечер пятницы лучше посвятить прогулке на природе или семье. Главное чтобы атмосфера была максимально спокойной.


Рак

Вас ждет очень эмоциональный день. Чтобы не испортить настроение ни себе, ни окружающим постарайтесь не выражать свои эмоции слишком ярко.


Лев

Вас ждет вечер откровений. Один человек скажет вам очень приятные слова, после которых ваше отношение друг к другу может резко поменяться.


Дева

Помните, что в здоровом теле — здоровый дух. Сегодня лучше отказаться от вредной пищи и начать день с зарядки.


Весы

На первом месте у вас сегодня будут чувства. Не пытайтесь мыслить рационально. Лучше доверьтесь своему внутреннему голосу. 


Скорпион

Сегодня благоприятный день для того, чтобы восстановить утраченные связи. Не бойтесь проявлять инициативу.


Стрелец

Чтобы избежать неловкой ситуации, просто молчите. Особенно если ситуация изначально кажется вам подозрительной и непонятной.


Козерог

Хотите заработать — проявляйте инициативу. Нужно взять ситуацию в свои руки прямо сейчас.


Водолей

Сегодня вас могут поставить перед выбором. Не делайте поспешных выводов и не давайте быстрого ответа. 


Рыбы

У вас выпадет отличная возможность поставить все проблемы на паузу и насладиться моментом. Вы этого заслужили.


Также "Комментарии" рассказывали о знаках зодиака, которые способны любому испортить настроение.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ