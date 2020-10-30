Гороскоп на 30 октября: кому стоит проявить инициативу, чтобы заработать

Совет на 30 октября для всех знаков зодиака: сегодня лучше найти время для заботы о своем здоровье.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: golos.ua





Овен

Вам сегодня противопоказаны переутомление и чрезмерные физические нагрузки. Если были планы связанные с физическим трудом, лучше их отмените.





Телец

У вас выпадет возможность хорошенько отдохнуть. Работы сегодня будет немного, а идей для интересного досуга достаточно.





Близнецы

Вечер пятницы лучше посвятить прогулке на природе или семье. Главное чтобы атмосфера была максимально спокойной.





Рак

Вас ждет очень эмоциональный день. Чтобы не испортить настроение ни себе, ни окружающим постарайтесь не выражать свои эмоции слишком ярко.





Лев

Вас ждет вечер откровений. Один человек скажет вам очень приятные слова, после которых ваше отношение друг к другу может резко поменяться.





Дева

Помните, что в здоровом теле — здоровый дух. Сегодня лучше отказаться от вредной пищи и начать день с зарядки.





Весы

На первом месте у вас сегодня будут чувства. Не пытайтесь мыслить рационально. Лучше доверьтесь своему внутреннему голосу.





Скорпион

Сегодня благоприятный день для того, чтобы восстановить утраченные связи. Не бойтесь проявлять инициативу.





Стрелец

Чтобы избежать неловкой ситуации, просто молчите. Особенно если ситуация изначально кажется вам подозрительной и непонятной.





Козерог

Хотите заработать — проявляйте инициативу. Нужно взять ситуацию в свои руки прямо сейчас.





Водолей

Сегодня вас могут поставить перед выбором. Не делайте поспешных выводов и не давайте быстрого ответа.





Рыбы

У вас выпадет отличная возможность поставить все проблемы на паузу и насладиться моментом. Вы этого заслужили.





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