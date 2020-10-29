Астрологи определили знаки зодиака, которые испортят настроение кому-угодно

В жизни, пожалуй, каждый встречал человека, который способен испортить настроение, практически ничего для этого не делая. Очень часто это получается непреднамеренно. Ведь способность раздражать людей на ровном месте в некоторых заложена природой. По словам астрологов, такой чертой чаще всего звезды наделяют Овнов, Дев, Львов и Скорпионов, пишет uznayvse.ru.

Знаки зодиака, которые любят ссоры. Фото: psihologkrasnodar.ru

Дева

Девы вполне могут вывести из себя своим бесконечным потоком критики. Они уверены, что всегда знают, как сделать лучше. Поэтому раздают советы даже тогда, когда в них никто особо не нуждается. Иногда это просто превращается в нравоучение и промывание мозгов, которые мало кому придутся по вкусу. Самое интересное, что о своих недостатках Девы все же предпочитают не говорить. На каждый упрек они найдут миллион претензий в адрес собеседника.

Скорпион

Скорпионы не против нарочно заставить окружающих понервничать. Они даже не скрывают этого. Правда, всегда имеют дежурное оправдание — мол, просто хотят вывести человека на чистую воду. На самом же деле методично выводят его из себя. Скорпионы — настоящие провокаторы. Иногда из-за этого страдают даже их самые близкие люди. Вывести их из зоны комфорта представителям этого знака зодиака не составит труда.

Овен

Овны обожают раздувать из мухи слона. Любой пустяк они могут превратить в скандал неимоверных масштабов. А все потому, что Овнам не свойственно скрывать свои эмоции. Они предпочитают выражать их ярко и бурно. Также ярко они демонстрируют свою агрессию, если им что-то не нравится или кто-то не хочет соглашаться с их точкой зрения. Сохранить спокойствие рядом с таким человеком — настоящее искусство.

Лев

Львы зачастую раздражают окружающих своим манерным поведением. Они просто обожают хвастаться и ждут, что все вокруг будут ими восхищаться без остановки. Если Лев совершает какой-либо промах, он обязательно найдет кого в этом обвинить. Ведь признавать свои недостатки — это чуждое ему качество. Очень часто представители этого знака зодиака оценивают людей по внешности. Это касается даже близких им людей. Исправить Льва невозможно. Можно только научиться с этим всем жить.

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