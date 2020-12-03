Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака

Фото из открытых источников В это день звезды рекомендуют отложить все дела и побыть дома со своей семьей.

Овен (21.03 – 20.04)

Звезды в этот день рекомендуют Овнам прислушаться к своей интуиции и не принимать скоропалительных решений.

Телец (21.04 – 21.05)

День благоприятен над работой над ошибками. Вы можете проанализировать прошедшие дела и спланировать новые.

Близнецы (22.05 – 21.06)

В это день правильно расставить приоритеты и настроится на главном. Постарайтесь ненужную информации отложить на другой день.

Рак (22.06 – 22.07)

Помиритесь с друзьями, в это день лучше забыть старые обиды и начать все сначала. Если вас тревожат незаконченные дела, постарайтесь в это день расставить приоритеты.

Лев (23.07 – 21.08)

Старайтесь хотя бы иногда проявлять свою слабость, быть сильным и уверенным во всех ситуациях — не всегда хорошо.

Дева (22.08 – 23.09)

Ни в коем случае нельзя никого обманывать, даже если вам будет казаться, что это ложь во спасение.

Весы (24.09 – 23.10)

Не упустите шанс, который сегодня может предоставить вам судьба.

Скорпион (24.10 – 22.11)

В этот день Скорпионам захочется поконфликтовать, но будьте терпимее к своим близким.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Постарайтесь забыть прошлое и думать о своей будущем, иначе прошлое не сможет вас отпустить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Сегодня день может быть конфликтный между близкими людьми, старайтесь не отвечать на провокацию.

Водолей (21.01 – 18.02)

Не стоит отказываться от новой должности, даже если покажется, что она вам не по силам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Может появиться человек, который поможет вам связями и с работой. Будьте внимательны, вы можете получить случайную травму.

Ранее "Комментарии" писали о том, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким человеком.



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